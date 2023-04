BBB23: Fred Desimpedidos detona Tadeu ao vivo durante Grande Final

Ex-BBB e youtuber Fred Desimpedidos aproveita momento no ao vivo para quebrar protocolo e reclamar do apresentador do BBB 23

Nesta terça-feira, 25, o ex-participante do Big Brother Brasil 23 e youtuber Fred Desimpedidos decidiu causar um pequeno alvoroço durante sua participação na Grande Final do reality show. Quebrando o protocolo, o influenciador digital usou o ao vivo para reclamar sobre os privilégios do apresentador do programa, o jornalista Tadeu Schmidt.

Quando um VT foi mostrado, exibindo uma diversão entre o diretor e Big Boss, Boninho, e os apresentadores, Paulo Vieira, Dani Calabresa e Tadeu, brincando de Tiro, Porrada e Bomba, Fred aproveitou para comentar sobre a simulação de Jogo da Discórdia feita pelos famosos.

“Maravilhoso esse VT aí, né? Mas a gente estava reclamando aqui se a gente não podia pular na piscina com tinta. Aí a Paula falou, Deus tem seus preferidos. É que vocês estavam com 'Deus' lá dentro, né”, brincou o influenciador digital de futebol. Tadeu, então, tentou aliviar a situação e respondeu, de forma bem-humorada: “A gente tem alguns privilégios, né? O boninho foi na frente, eu só cumpri ordens”, comentou, rindo bastante.

O Tadeu perguntando ao @fred_b12 se ele foi vingado, vendo ele, o Boninho e o Paulo, sendo “cancelados” na prova do tiro de fumaça.



O nosso glorioso disse que não achou muito justo, porque após as provas os brothers eram proibidos de se jogar na piscina sujos hahaha pic.twitter.com/9NjsuxgVua — Vêh | ACESSO FREDERICO 🐏 (@acessofrederico) April 26, 2023

BBB23: Bruna Griphao passa mal em crise durante ao vivo da Grande Final

Quando Tadeu perguntou para as finalistas como cada uma estava, a atriz Bruna Griphao aproveitou para desabafar: “Eu tô passando mal, eu tô passando muito mal, estou suando frio, estou passando mal de um jeito que eu nunca passei, passando muito mal”, revelou Bruna.

“Mas estou muito feliz, muito grata, muito feliz de estar com essas duas mulheres maravilhosas aqui do meu lado. Seja o que Deus quiser, o que o público quiser. Estou muito feliz e muito grata, qualquer sentimento de nervosismo e de medo não chega perto do sentimento de gratidão que eu estou sentindo agora. E é isso, amo muito vocês”, completou a finalista. Quem será que vai levar o prêmio equivalente à R$ 2,88 milhões nesta noite tão tensa de decisão do reality?