BBB23: Fãs de La Casa de los Famosos fazem mutirão contra Fred

Fred vai enfrentar Domitila e Gabriel Santana no décimo paredão da edição

O décimo paredão do Big Brother Brasil 23 está formado e o youtuber, Fred, enfrenta Domitila e Gabriel Santana para garantir mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil. Porém, ao que tudo indica, não é só sob o julgamento da audiência brasileira que os três devem passar.

Na madrugada desta segunda-feira, 20, após a formação do paredão, um perfil de fãs do La Casa de Los Famosos, reality show mexicano que organizou uma espécie de intercâmbio com o BBB 23, decidiu puxar um mutirão contra Fred.

O fato do brother ter mexido nas coisas de Dania Mendez e aberto as malas da mexicana sem autorização, incomodou os fãs do reality gringo: "Se você quer ajudar a eliminar Fred (aquele que abriu as malas de Dania sem autorização dela) pode votar aqui! O voto é negativo! Vote em quem você quer que saia", pediu o perfil Momentos De La Casa de los Famosos no Twitter.

Si quieren ayudar a eliminar a Fred (el que le abrió las maletas a Dania sin su autorización) pueden votar aquí! el voto es negativo! Vota por quien quieres fuera. #LCDLF3#BBB23 vota>> https://t.co/YyaE1yIBjMpic.twitter.com/5t4qIwma6r — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) March 20, 2023

Fred fala que queria estar no paredão

Durante o papo no Quarto Deserto, ele confessa que tinha o desejo de estar entre os emparedados desta vez e que acredita que a disputa será entre ele e a Miss da Alemanha, Domitila.

"Óbvio que joguei o Bate-Volta para ganhar, mas estou muito tranquilo. Eu queria esse Paredão desde a hora que a Lari saiu, porque a gente começa a buscar resposta onde não tem. E é aqui dentro que não tem. A única resposta vem lá de fora", disse o brother.

"Se ela [Domitila] é a favorita, paciência, beleza, tudo certo. Foi um risco que eu comprei e vou pagar por esse risco. Mas preciso da resposta. Com a perda deles dois perdi o gás. Se esse for o game, se o favorito é o Black, a Domitila, não é pra mim", acrescentou o influencer.