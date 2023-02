BBB23: Ex-BBB Gustavo Marsengo defende brother polêmico da edição atual

Ex-BBB Gustavo Marsengo faz apelo para internautas e pede que participante polêmico ganhe reviravolta

O ex-BBB Gustavo Marsengo resolveu falar sobre a edição de 2023 do Big Brother Brasil. O ex-vidraceiro da edição de 2022 deu uma opinião sincera ao pedir que o brother Cristian tenha uma bela de uma reviravolta dentro do programa da casa mais vigiada do país.

Cristian vem sendo centro da maioria das polêmicas dentro do jogo, pela forma “leva e trás” que ele adotou dentro da casa. Quando fazia parte do Quarto Fundo do Mar, o gaúcho fez amizade com algumas pessoas do Quarto Deserto apenas para coletar e passar informações, falando até sobre o que Fred Nicácio viu quando foi o Quarto Secreto, na primeira eliminação.

Então, em sua conta oficial do Twitter, Gustavo, namorado da ex-BBB Laís Caldas, pediu para que Cristian fosse para a berlinda, mas que os internautas salvassem o gaúcho. “Pelo bem da edição. O Cris precisa ir pro paredão e voltar”, comentou. Vale lembrar que Gustavo Beats, como é conhecido também, marcou a edição em que Arthur Aguiar foi campeão exatamente por ser um participante polêmico, que sempre falava o que pensava.

O Cris precisa ir pro paredão e voltar. — Gustavo Beats 🐺 (@gustavo_beats) February 16, 2023

Gabriel Santana desabafa com Bruna Griphao sobre atitude de brother

Na última terça-feira, 14, Gabriel Santana e Bruna Griphao desabafaram sobre as atitudes de Cristian (32), que foi desmascarado no último paredão da casa mais vigiada do Brasil. Bruna deu início ao desabafo falando sobre a amizade dos dois: “Mesmo que ele nunca tenha verbalizado isso, ele mentiu para mim várias vezes, de graça. Porque não ia me incomodar se ele não me falasse nada”. Bruna ainda refletiu: “Mas é isso, fui trouxa mesmo, acreditei num...”. E Gabriel completou: “Numa pessoa que mentiu, te manipulou”, revelando a sua opinião sobre o empresário gaúcho.