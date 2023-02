BBB23: E agora? Paredão terá resultado imprevisível após enquetes com números confusos

Paredão terá resultado imprevisível, indicam enquetes do BBB23; veja

As enquetes mostram que o próximo Paredão do BBB23 não tem um favorito para deixar a casa. É que embora os números sejam conflitantes, em todas os pipocas aparecem como o mais votado para ser eliminado na próxima terça-feira, 21.

Entre os leitores do UOL, por exemplo, Ricardo, o Alface, está com mais de 61% dos votos. Na sequência na disputa vem Fred, com pouco mais de 20% e Cristian, com cerca de 18%.

Entre os leitores do Notícias da TV, a disputa é totalmente diferente. Para eles, Cristian deve deixar a casa - na disputa, o brother aparece com mais de 70% dos votos.

A disputa sem favoritos foi formada na noite deste domingo, 19.

Nesta semana, o paredão começou a ser formado ainda durante a prova do líder de resistência. A dinâmica teve consequências e uma delas era ir para o paredão. Assim, Fred foi quem sorteou o cone do paredão e foi emparedado.

Neste domingo, o anjo Ricardo deu o colar da imunidade para MC Guimê. Logo depois, o líder Cezar Black decidiu colocar Ricardo direto no paredão. “Meu voto hoje vai no Ricardo. Eu fiquei muito magoado com a atitude dele de me colocar no Monstro, me magoou muito”, disse ele.

PEGOU FOGO

Logo depois, Cristian usou o Poder Curinga da Semana e escolheu um participante para não votar nesta semana. Ele escolheu Fred Nicácio para ficar sem dar o seu voto. Então, a casa fez a votação aberta na sala – lembrando que Cara de Sapato também não votou por causa da consequência da prova do líder. O mais votado foi Cristian, com 10 votos. Na sequência, Fred teve o poder do contragolpe e puxou Domitila para o paredão.

Por fim, Fred, Cristian e Domitila disputaram a prova bate-volta, que foi de sorte, e Domitila conseguiu escapar da berlinda.