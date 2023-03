BBB23: Domitila se martiriza após perder prova do Quarto Branco: ‘Mais ridícula da casa’

Miss Alemanha Domitila Barros ainda não acredita que perdeu a prova do Quarto Branco para o youtuber Fred

Nesta quinta-feira, 9, a Miss Alemanha Domitila Barros não voltou para a casa mais vigiada do país após perder a prova do Quarto Branco contra o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, e vem se castigando demais após a derrota.

“Se sete pessoas se aliam para votar em uma, e cinco se aliam pra votar em outra, é claro quem vai pro Paredão. Se oito pessoas de um grupo fazem prova de liderança de 3 do outro, a probabilidade do líder ser do grupo que tem três pessoas é muito pequena”, começou a sister, ao falar que está em desvantagem em relação ao seu rival.

“Então essas alianças contam muito. Por isso eu me pressiono tanto pra ganhar uma Prova do Líder ou do Anjo. Mas eu tava pensando: das 13 pessoas que ficaram na casa, nove já ganharam ou Anjo ou Líder”, ponderou, fazendo as contas.

Domitila ainda lamentou bastante por não ter ganho nenhuma prova dentro do Big Brother Brasil 23 até o momento. “Aí falei: 'Meu Deus, perdi essa prova ontem porque dei um cochilo, culpa própria, ridícula, péssima jogadora. Depois pensei: 'O pior de tudo: dia 52 e não ganhei nenhuma prova. Pessoal deve estar me achando a pessoa mais ridícula da casa'. Mas aí pra eu não surtar e entrar num ciclo vicioso de achar que só me dou adjetivos negativos, pensei que passei uma semana inteira sem jogar por causa do pé, uma semana inteira sem jogar porque fui vetada, e depois sempre nas outras semanas era vetada de alguma coisa. Querendo ou não, tive menos chance de ser líder do que outros candidatos, que, do começo até agora, todas as provas jogaram. Faz sentido? Tô ficando doida já”, comentou.

“Faz sentido o que eu tô querendo dizer ou tô doida já?” Ohhhh minha Domiiiii 🥹🥹 #BBB23pic.twitter.com/T4UoFwxAJc — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 9, 2023

Fãs pedem revisão de prova vencida por Fred após suposta fraude

Uma reviravolta está ganhando força nas redes sociais nesta quinta-feira, 9. É que após vencer a disputa e levar um carro zero para casa, o jornalista Fred está sendo acusado de ter trapaceado na prova que rolou no Quarto Branco do BBB23.

Em vídeos que estão circulando, o brother é flagrado retirando algo do bolso e mastigando. Pelas regras da prova, não é permitido comer durante a disputa, já que isso seria um tipo de vantagem indevida. "O Fred está comendo na prova de resistência! ABSURDO, ele parece ter levado algo escondido pra prova", escreveu um internauta.