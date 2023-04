BBB23: Domitila revela que perdeu o respeito por sister rival

Miss Alemanha e ativista Domitila Barros detona fala polêmica de sister e revela ter perdido respeito por rival no BBB 23

Na tarde desta terça-feira, 18, enquanto conversava com o biomédico Ricardo Alface, a Miss Alemanha e ativista Domitila Barros revelou que não está muito afim de manter amizades forçadas nesta reta final do Big Brother Brasil 23. A modelo relembrou uma das falas da cantora e ex-Rouge Aline Wirley do começo do confinamento, confessando que perdeu o respeito pela artista.

Enfrentando, novamente, o Paredão do reality, a sister mudou de opinião sobre a rival depois de ter uma conversa com a eliminada e jogadora de vôlei, Key Alves. Foi quando ficou sabendo que Aline teria dito que os brothers estavam “brincando de BBB” e não de fato jogando.

“Aqui ninguém está brincando. A galera leva tão a sério que o pau vai comer mesmo. Eu não vim aqui para vir para festa (...) Vim para jogar o jogo, dar a vida…”, revelou a Miss Alemanha, indignada com a fala da artista.

BBB 23: Ricardo Alface critica possível Top 3 com sisters do Deserto

Ricardo Alface e Domitila Barros conversaram sobre os rumos do jogo na reta final do BBB 23. No Quarto do Líder, o biomédico e a ativista comentaram sobre a possibilidade de Top 4 só com as sisters do Deserto, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa.

A modelo afirmou acreditar ser um "absurdo" se a final for apenas com as integrantes do Deserto. "Entender agora que, se pá, é um Top 5 só do Deserto é, pra mim, muito absurdo, por tudo que passei nesse jogo. É muito absurdo! Querendo ou não, nós somos agora aliados, mas você, originalmente, é do Deserto. Se volta Larissa e Amanda, é um Top 5 só do Deserto. Se volta, por exemplo, eu e Larissa, é um top 5 Bruna, Larissa, Aline, eu e você. Se volta eu e Amanda, aí é Bruna, Aline, Amanda, eu e você. É um top 5 muito longe de tudo que podia imaginar", disse ela.

