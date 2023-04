BBB 23: Ricardo Alface critica possível Top 3 com sisters do Deserto: ''Entrei na edição errada''

No Quarto do Líder, Ricardo Alface e Domitila comentam sobre a possibilidade de Top 4 só com as sisters Aline, Amanda, Bruna e Larissa

Após a eliminação de Sarah Aline (25) na noite de domingo, 16, e vencer a Prova do Líder, Ricardo Alface (31) e Domitila Barros (38) conversaram sobre os rumos do jogo na reta final do BBB 23.

No Quarto do Líder, o biomédico e a ativista comentaram sobre a possibilidade de Top 5 só com as sisters do Deserto, Aline Wirley (41), Amanda (32), Bruna Griphao (24) e Larissa (24).

A modelo afirmou acreditar ser um "absurdo" se a final for apenas com as integrantes do Deserto. "Entender agora que, se pá, é um Top 5 só do Deserto é, pra mim, muito absurdo, por tudo que passei nesse jogo. É muito absurdo! Querendo ou não, nós somos agora aliados, mas você, originalmente, é do Deserto. Se volta Larissa e Amanda, é um Top 5 só do Deserto. Se volta, por exemplo, eu e Larissa, é um top 5 Bruna, Larissa, Aline, eu e você. Se volta eu e Amanda, aí é Bruna, Aline, Amanda, eu e você. É um top 5 muito longe de tudo que podia imaginar", disse ela.

"Me desculpa, se existir um top 4 ou top 3 só com as quatro, um top 3 com algumas das quatro, eu entrei na edição errada", disparou o brother. "Você está entendendo que é o que já está acontecendo com a volta repetitiva?", questionou a sister.

Na sequência, Ricardo falou que entrou no reality show querendo jogar. "Eu entrei querendo jogar. Sei que errei jogando, óbvio, sei que tenho motivos para sair do programa. Nenhum paredão meu foi confortável, mas o que poderia fazer de melhor? Calar a boca? Não errar falando? Porque eu erro direto", analisou o sergipano, que ainda disse: "Uma coisa eu sabia é que eu não seria planta!"

Confira:

BBB 23: Amanda, Domitila e Larissa disputam o 16º paredão

Na noite deste domingo, 16, os participantes do BBB 23 tiveram uma noite acelerada. Apenas 9 dias antes da grande final do reality show, o público viu a eliminação de Sarah Aline e uma nova prova do líder. Além disso, os confinados formaram o 16º paredão da edição, que é disputado por Amanda, Domitila e Larissa.

Ao vivo, o líder Ricardo Alface indicou Amanda para a berlinda. "Quem eu vou mandar hoje é a Amanda, há muito tempo qeu eu venho votando nela, tem algumas coisas que eu discordo. Eu sempre me questiono quando ela diz que não tinha voz no Quarto Deserto, e é nesse momento que a gente vê o posicionamento. Eu achava que ela poderia ter feito isso de outra forma", disse.

Logo depois, a casa fez a votação aberta e a mais votada foi Domitila Barros. Por fim, Domitila teve o direito do contragolpe e puxou Larissa para a berlinda.