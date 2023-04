BBB23: Domitila faz promessa para chegar na final do reality: “Babado está forte”

Preocupada com resultado do Paredão, Domitila Barros pretende cumprir promessa para os fãs se chegar na final do BBB23

Na reta final do BBB23, Domitila Barros (38) enfrenta o paredão com as sisters do Quarto Deserto Amanda Meirelles (32) e Larissa Santos (23) nesta terça-feira, 18. Mas a Miss Alemanha não parece tão confiante com o resultado da berlinda, por isso, ela decidiu fazer uma promessa para os fãs com o intuito de continuar na disputa do reality.

Tudo aconteceu durante o Raio-X desta manhã: "Eu queria muito pedir, por favor, para vocês não pararem de votar. Eu quero muito acreditar que tem muita gente já votando muito, fazendo mutirão.", Domitila iniciou seu vídeo diário no confessionário pedindo o apoio do público na berlinda da semana.

Em seguida, a sister fez sua promessa: "Eu quero muito ficar até o dia 99, vocês sabem. E vou fazer outra promessa para vocês. Eu tinha prometido no dia 88, que se eu ficar até o dia 99, eu vou visitar oito estados do Brasil para agradecer a vocês pessoalmente por ter me permitido realizar esse sonho.", a ativista contou seu plano.

Para finalizar o recado, Domitila fez um apelo ao público novamente e se mostrou bastante apreensiva: "Eu estou com mais medo do que nunca nesse Paredão, o babado está forte. Por favor, vota, vota, vota, Domitila no BBB”, a sister pediu para seguir na disputa.

Juliette declara torcida para Domitila no BBB 23

Domitila está apreensiva com o resultado do paredão, mas o que ela não sabe é que ganhou o apoio da vencedora do BBB 21, fora do reality.

Juliette confessou para os fãs do Twitter que gosta de todos os participantes da casa, mas ressaltou que quem deve vencer o reality é a pessoa que "causa algum impacto positivo" no público. Em seguida, a ex-BBB confessou que vai ficar muito triste caso Domitila Barros seja eliminada no próximo paredão.