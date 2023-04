BBB23: Cezar se desentende com sisters do Quarto Deserto: 'Não sou cachorro'

A sister se diz incomodada com a presença de Cezar Black no quarto

Larissa, Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao estão no Quarto Deserto junto com Ricardo e Cezar. A médica pergunta como Alface está se sentindo e ele explica ter aceitado o jogo e chama o enfermeiro para a conversa, que dispara:

"É o que, gente? Pode falar! Estou aqui pra isso. Cheio de indiretinha, risadinha... Não, estou dando direta".

Larissa então explica sobre o que as sisters estavam falando: "Sabe o que eu falei de coragem? Eu cheguei no meu Raio-X e falei, 'na minha vida, eu sempre tive que ter...' Era pra eu falar coragem, e o que que eu falei? 'Na minha vida eu sempre tive que ter sorte'. E errei. E a gente está rindo disso".

A médica completa: "Você tem uma síndrome de achar que tudo é pra você" e Cezar comenta ter entendido como indireta o que Bruna estava falando quando ele entrou no cômodo, quando é interrompido por Aline:

"Mas que seja. É uma direta também. Você sabe que nós estamos incomodadas com a sua presença aqui, é um fato".

"E vão continuar. Aqui o quarto não é de vocês, é da casa. Ninguém aqui é dono de nada... Eu não sou cachorro, não vou dormir no chão", rebate Cezar.

Um pouco antes, o enfermeiro conversava com Fred Nicácio sobre a pretensão de passar a mirar nas sisters do Quarto Deserto, principalmente em Amanda e Bruna Griphao. Black se mudou para o Quarto Deserto após ter uma discussão com Fred Nicácio e Domitila Barros.

Cezar e Fred Nicácio estipulam novos alvos dentro da casa.

Cezar e Fred Nicácio conversam sobre seus próximos passos dentro do jogo e sobre quem será o alvo da dupla no Jogo da Discórdia que acontece nesta segunda-feira, 10.

"É igual pra mim agora. Pra mim, não é mais Alface. Pra mim, Alface já acabou. Não é que acabou... Agora são as meninas do Quarto (Deserto), porque elas vão macetar em mim", explica Cezar.