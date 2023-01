BBB23: Bruna Griphao revela como se sente sobre brother: ‘Sinto que se arrependeu’

Durante conversa com Larissa, Bruna Griphao confessa sentimento sobre brother depois de polêmica discussão

Na noite desta segunda-feira, 23, a atriz Bruna Griphao estava conversando com sua parceira Larissa, quando voltou a citar atitudes da jogadora de vôlei Key Alves e seu par romântico, Gustavo, concluindo que o cowboy está mudado.

Logo após da formação do primeiro paredão do Big Brother Brasil 23, na última segunda-feira, 22, Larissa e Key protagonizaram uma bela discussão. Então, Bruna aproveitou para dar sua opinião sobre uma fala da atleta. “A gente nunca excluiu ela. Eu só não vou ficar falando com ela”, reforçou a atriz.

“Eu sinto que ele se arrependeu, não sei”, analisou Bruna, ao falar sobre Gustavo, com quem também parou de falar. Ela ainda falou sobre os emojis de cobra que recebeu no Queridômetro e Larissa completa: “Um pode ter sido da Marília (...). Ela falou que você está um pouco fechada para ela". "Lógico que estou. Eu vi ela falando mal”, disse a atriz.

“Morre com a insignificância dela, então. Eu estou de saco cheio dessas pessoas. Depois de tudo o que eu passei ontem, ninguém veio falar nada”, disparou Bruna, enquanto Larissa relatava a conversa que teve. Elas ainda chegaram a conclusão de que o recado fofo de Key para Gustavo foi uma alfinetada após o recado de Tadeu sobre a relação tóxica da atriz com Gabriel Tavares.

Key Alves conta durante confinamento que fez homenagem a Rodrigo Mussi após acidente de carro do ex-participante do Big Brother Brasil 2022

A jogadora de vôlei Key Alves surpreendeu os internautas ao exibir a homenagem que fez para Rodrigo Mussi , do BBB 22. Em conversa com Domitila, a atleta mostrou a tatuagem que fez para o ex-BBB, na época em que ele sofreu um grave acidente de carro, em março de 2022. Vale lembrar que os dois tiveram um affair, e ele estava na casa dela antes do acidente que o deixou quase um mês internado. A jogadora tatuou o sobrenome de Rodrigo ao lado de uma cruz na região do pulso. Em participação no programa Encontro, Mussi contou que viu Key apenas uma vez e conversavam pelas redes sociais, mas confessou que não a conhece muito.