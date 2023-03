BBB23: Bruna e Amanda fazem acusação grave contra brother: "Perigoso"

Bruna e Amanda fazem acusação grave e são muito criticadas nas redes sociais nesta terça-feira (7)

Uma situação que rolou no BBB23 nesta terça-feira, 7, está gerando muitas reações nas redes sociais. É que Amanda e Bruna Griphao pegaram pesado nas palavras que usaram para se referir a Alface. Elas ficaram revoltadas após ele deixar o quarto que dividia com elas.

"Ele é perigoso. Ele é uma pessoa perigosa pelas coisas que ele fala. De verdade, é muito perigoso as coisas que podem sair dali. Não sei o que esperar", disse a atriz.

A médica concordou: "Só não tolero ofensa. Tem situações que posso concordar, discordar, magoar, ficar emputecida, agora ofensa... Isso não. Isso é uma coisa que eu não aguento escutar", disse ela.

Bruna seguiu desabafando. "Ele ofende toda hora, só que a gente revela porque a gente sabe que não é do coração, que ele é explosivo", disse. Fred concordou. "Mas pelo volume, eu começo a duvidar até do coração, Bruna. Sendo bem sincero".

As declarações renderam críticas. "Velho, tá podre. Não tem como torcer pra alguém desse quarto ganhar. O menos pior é o Guimê e mesmo assim ta jogando por conveniência", disse um. "A Bruna é a que mais ofende, xinga e grita e manda uma dessa! Que piada. De longe a pessoa mais agressiva da casa é ela", disse outro.

Bruna: “ Ele é perigoso, ele é uma pessoa perigosa “

Alvo para o paredão

Durante a madrugada, Ricardo conversou com Gabriel Santana, Marvvila e Sarah Aline sobre seu atual conflito no confinamento com Fred. O biomédico acredita que os brothers do Quarto Deserto continuarão jogando juntos nas próximas semanas, mas ele afirmou que não fará o mesmo. Na sequência, o brother deu sua opinião sobre os seus antigos aliados no jogo.

"Aquilo ali é uma bomba, que quando começar a sair um, vai sair um atrás do outro. Não vou falar todo mundo, mas tem uns três ali", disse ele, que preferiu não citar nomes e disse que deixará para o público decidir. "Se eu vou pro Paredão, eu puxo o Fred. Nem que eu saia, irmão, mas eu vou puxar de consciência tranquila", afirma.