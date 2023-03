BBB23: Brothers se preparam para festa do Líder sem Fred Desimpedidos

Youtuber Fred Desimpedidos perderá própria Festa do Líder por estar preso no Quarto Branco no BBB 23

Nesta quarta-feira, 8, os confinados do Big Brother Brasil 23 já estão se preparando para curtir a Festa do Líder, que terá um tema “Futebol influencer”. Mas, o que chama a atenção, é que o líder em si, o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, provavelmente não vai estar presente em sua própria celebração.

Fred está preso no Quarto Branco, disputando uma Prova de Resistência ao lado de uma de suas rivais dentro da casa mais vigiada do país, a Miss Alemanha Domitila Barros. “Olá, Brothers! Vocês acharam que não haveria festa do líder? Bola rolando, jogo que segue. O tema da festa será: Futebol influencer. Preparamos uma noite cheia de momentos inesquecíveis”, anunciou a produção do BBB23.

Enquanto os confinados estão aproveitando os comes e bebes no esquenta da festa, Fred se encontra no carro ao lado de Domitila, discutindo bastante e competindo por uma imunidade. Se a prova acabar se estendendo até a madrugada, Fred perderá sua própria festa do líder. E se ele mesmo desistir, ele também será proibido de participar.

Detalhes da festa que Fred Desimpedidos possivelmente irá perder por estar no Quarto Branco ao lado de Domitila Barros

A festa dessa noite misturará o universo do futebol e da comunicação digital, e será regada a comida japonesa, com peças de salmão, e o licor de sua preferência. Os participantes poderão desfrutar de recursos como um game digital que os pontua por "chutes" assertivos ao gol e de uma brincadeira em um cenário de entrevista de transmissão ao vivo, com fones, canecas, fichas, prancheta tática, entre outros elementos. Já a pista de dança do local imitará um campo de futebol, com bancos de reserva nas pontas, e o bar terá formato de bola. Uma roleta giratória também deve incentivar os competidores a se arriscarem em performances futebolísticas.

