BBB 23: Vai ter festa? Brothers reagem após produção se pronunciar sobre Festa do Líder

Após Fred ser puxado por Domitila Barros para o Quarto Branco, a produção do BBB 23 se pronunciou sobre a Festa do Líder

Muito se especulou se nesta quarta-feira, 8, aconteceria a Festa do Líder, isso porque, DomitilaBarros puxou Fred, o líder da semana, para o Quarto Branco após apertar o botão que estava no jardim da casa nesta manhã.

Após as especulações, os participantes do reality show da TV Globo foram chamados para a sala do BBB 23, e ouviram o recado da produção do programa, avisando que a festa acontecerá mesmo sem a presença do líder da semana.

"Olá, brothers! Vocês acharam que não haveria Festa do Líder? Bola rolando, jogo que segue. O tema da festa será: futebol influencer", dizia o recado.

Ao ouvirem a mensagem, os brothers ficaram surpresos e Larissa, que vive um affair com o jornalista e influenciador digital, abaixou a cabeça e colocou as mãos no rosto, ficando bastante chateada por saber que o amado vai perder a sua festa.

Confira a mensagem da produção:

o bigboss todo debochado falando que vai ter festa do líder kkkkkkk pic.twitter.com/Ee9Xbz5iHK — barbie (@barbiecomentaa) March 8, 2023

Detalhes da festa

A festa dessa noite misturará o universo do futebol e da comunicação digital, e será regada a comida japonesa, com peças de salmão, e o licor de sua preferência. Os participantes poderão desfrutar de recursos como um game digital que os pontua por "chutes" assertivos ao gol e de uma brincadeira em um cenário de entrevista de transmissão ao vivo, com fones, canecas, fichas, prancheta tática, entre outros elementos.

Já a pista de dança do local imitará um campo de futebol, com bancos de reserva nas pontas, e o bar terá formato de bola. Uma roleta giratória também deve incentivar os competidores a se arriscarem em performances futebolísticas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!