BBB 23: Domitila revela motivo para ter puxado Fred para o Quarto Branco

Após apertar o botão no jardim do BBB 23, Domitila Barros vai para o Quarto Branco e decide levar Fred junto com ela: 'Por dois motivos'

A sister Domitila Barrosestá no Quarto Branco do BBB 23, da Globo, e decidiu puxar Fred para o local misterioso junto com ela. Enquanto se arrumava para ser confinada no Quarto Branco, ela contou para os seus aliados o motivo para ter escolhido ir para a dinâmica com o seu rival.

A sister contou que teve dois motivos para tomar a sua decisão. “Primeiro porque ele é mais alto do que eu, se baixar [o teto], ele vai ter mais incômodo do que eu. E eu preciso ter um concorrente lá, vai ser mais forte para eu não desistir. Eu vou olhar na cara dele e ver que eu preciso voltar”, afirmou ela.

Então, ela ainda contou que pode ser a chance dela de mandar Fred para o paredão direto sem ter que conquistar uma prova do líder. “É a minha maior chance de mexer com esse jogo”, disse ela.

Domitila ainda contou que teve um sentimento para acordar antes dos outros brothers. “Antes de tudo tocar, eu senti a necessidade de me levantar. Se eu me levantei, é porque era isso que era para acontecer. Vocês sabem como é o mantra aqui, o jogo só acaba quando o juiz apita. Se deus quiser, eu volto. E se não for do plano dele, vocês continuem firme”, afirmou.

Saiba como vai funcionar o Quarto Branco

No Quarto Branco, Domitila Barros e Fred vão duelar para ver quem resiste mais tempo. O vencedor terá a imunidade no próximo paredão e o perdedor estará automaticamente no paredão.

“Quem apertar o botão primeiro vai para o Quarto Branco e vai indicar alguém para ir junto. Um detalhe: caso duas ou mais pessoas combinem de apertar o botão juntos, o botão não vai ser acionado. Nada vai acontecer até que uma pessoa aperte sozinha. Chegando ao Quarto Branco, as duas pessoas vão participar de um duelo de longa duração dentro de um carro. Ao perdedor, o paredão direto, sem bate-volta. Ao vencedor, a imunidade e o carro como prêmio. Caso os dois resistam até o programa de quinta-feira, teremos um desfecho ao vivo", contou Tadeu.

Os dois participantes que vão para o Quarto Branco não vão disputar a prova do líder na quinta-feira, 9.