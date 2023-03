BBB23: Brothers planejam expor Ricardo Alface: ‘Vou falar’

Médica Amanda Meirelles planeja expor mentiras de Ricardo Alface e deixa aliados animados

Nesta terça-feira, 7, enquanto conversavam no quarto Deserto, o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, e a atriz Bruna Griphao ficaram bastante animados com uma proposta feita pela médica Amanda Meirelles! A loira disse que iria até a jogadora de vôlei Key Alves para expor o biomédico Ricardo Alface.

Acontece que, algumas informações dadas pelo ex-morador do quarto passadas para a atleta são erradas, e isso incomodou Amanda e o lutador Antônio Cara de Sapato. “Eu vou, eu vou junto falar”, disse a médica. “Contem e me contem”, respondeu Fred. “Vai lá, a gente está aguardando”, brincou Bruna, animada com a ideia.

“Vou ali na cozinha e falo: só para te esclarecer, uma situação que aconteceu ontem, porque a gente acha errado informações serem passadas de forma errada, então vamos falar o que realmente aconteceu, porque estávamos presente na cena”, completou a médica, planejando o que faria.

O que o grupo Deserto não imagina é que Ricardo já revelou tudo para Key, após se mudar para o quarto Fundo do Mar. Os internautas, que não gostaram muito da atitude do grupo, riram da situação dos brothers achando que sairão por cima. “Expor o que o alface já falou para a Key no quarto? Alface é tão bom que ele não deixa passar nada, ele fala tudo na cara mesmo”, comentou um usuário.

