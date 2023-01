BBB 23: Ana Maria Braga diz ter ficado carente com a falta de um eliminado essa semana

A apresentadora Ana Maria Braga afirmou se identificar com Paulo Vieira ao anunciar saudades de quadro do BBB 23

No programa desta quinta-feira, 26, a apresentadora Ana Maria Braga (73) abriu o coração e admitiu que se identifica com o comediante Paulo Vieira (30). Na noite de quarta-feira, 25, o comediante desabafou durante o quadro Big Terapia, do BBB23, ao dizer que estava com saudades de entrevistar o eliminado em seu quadro, já que não teve um eliminado na terça-feira no reality show. Nesta semana, o paredão foi dividido em duas etapas e um participante só será eliminado nesta quinta-feira.

Ao vivo no Mais Você, Ana Maria se solidarizou com o humorista dizendo que também sente falta do seu café da manhã com o eliminado. “Ontem eu vi o ‘Big Terapia’ do Paulo Vieira e me identifiquei, porque também não tinha o eliminado pra entrevistar”, desabafou a apresentadora.

Em seguida, Ana Maria revelou quando poderá tomar o café da manhã com o eliminado: “Nós aqui só vamos ter amanhã [o eliminado do BBB23], era pra ser terça (24). Então eu fiquei meio carente de não ter o café da manhã com o eliminado”, disse ela.

A apresentadora ainda brincou com o Louro Mane e questionou qual dos participantes voltam para a casa mais vigiada do Brasil nesta quinta-feira, porém o papagaio ficou em dúvida sobre quem volta para a casa.

Ana Maria Braga retornou ao Mais Você nesta última terça-feira, 24 de janeiro. Na web, muitos de seus fãs enalteceram a apresentadora e muitos afirmaram que estavam com saudades dela. “Nossa que saudade que estávamos de você Ana, nossa querida Rainha das manhãs, você é única”, comentou uma fã. “Bem vinda de volta maravilhosa Tia Ana (na minha cabeça a Ana Maria é minha tia amada e isso que importa)”, revelou outra fã.

Quando a apresentadora voltou de suas férias no programa, ela exibiu as fotos da viagem e também uma foto com o novo namorado, Fábio Arruda. Nas imagens, Ana Maria apareceu abraçada com Fabio e também com sua família. Mesmo sem chamá-lo de namorado, a apresentadora disse que o público já estava sabendo quem ele é.