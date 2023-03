BBB23: Aline decide levantar moral de sister após mudar de opinião

Cantora Aline Wirley muda de opinião e fala bem de sister durante Big Brother Brasil 23

Nesta quarta-feira, 22, os espectadores do Big Brother Brasil 23 puderam ver uma conversa emocionante entre a cantora e ex-Rouge Aline Wirley e a cantora de pagode Marvvila. No bate-papo, Aline confessou que mudou de opinião sobre a colega de confinamento.

Antes, Aline havia demonstrado desconfiança em relação à cantora de pagode, mas mudou de opinião, até elogiando a personalidade de Marvvila. Enquanto estavam na área externa da casa mais vigiada do país, a ex-Rouge revelou que tinha a perspectiva de que a pagodeira era uma figurante na defensiva, mas teve uma mudança de visão depois de conversar com a psicóloga Sarah Aline, que afirmou que a canastra a via como protagonista.

“Você é maravilhosa, é divino ver você dançando. Tem carisma, seu coração é gigante! Isso é muito foda e eu te admiro. Não deixe ninguém te rotular a nada, porque você é brilhante!", disse Aline, bastante emocionada. As palavras da famosa levantaram a moral de Marvvila, que também não segurou a emoção e agradeceu a sinceridade da colega.

Aline está conversando com Marvvila sobre a plaquinha de “figurante” no jogo da discórdia. Aline falou que, por estar em um quarto diferente de Marvvila não conseguia enxergar muitas coisas e por isso via como figurante, assim como Marvvila pode ter visto ela também. pic.twitter.com/WW8uqfEkRg — Aline Wirley 🐛 (@AlineWirley) March 22, 2023

Desabafo! Tina Calamba aproveita Casa do Reencontro do BBB 23 para confrontar brothers por atitudes machistas

Enquanto isso, na Casa do Reencontro, Tina confrontou Cristian em relação às atitudes que o brother tinha quando ainda estava no jogo. "Tem um vídeo de vocês no quarto olhando o corpo das mulheres, que é do meu quarto, isso foi uma coisa, assim, completamente ofensiva. Mas teve uma situação bem particular, que repercutiu muito lá fora e me machucou muito. Foi quando vocês deram risada, durante a festa, quando a Key diz: 'Alguém quer beijar' e vocês, tipo, 'a Tina, não sei o que'”, relembrou a sister.