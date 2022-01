BBB22: Rodrigo revela ranço de sister: ''Não consigo mais ouvir a voz''

Rodrigo Mussi, que está no paredão, confessou que ficou irritado com o "discurso barato" da sister

Rodrigo Mussi (36) conversou com Eliezer (31) e Bárbara (29) durante a ação de um patrocinador que aconteceu nesta segunda-feira, 31, na casa do BBB22.

Durante a conversa, o brother disse que não acredita que o público não aceita passividade no jogo, e aproveitou para relembrar uma situação que o incomodou durante a formação do paredão neste último domingo, (30).

"Aquilo da Naiara (Azevedo) me irritou muito. Ontem com aquele discursinho barato dela. Me deu um ranço. Estou até com medo porque não sei se estou de mal humor por causa da comida, da votação, mas fiquei com ranço. Não consigo mais ouvir a voz", disparou Rodrigo.

Bárbara confessou que também está sem paciência com Naiara Azevedo (32). "Ontem foi uma sequência de coisas da Naiara que me irritou. Ela veio chamar minha atenção, disse que estou muito bocuda, que pareço uma criança birrenta", relembrou a sister.

Vale lembrar que Rodrigo está no paredão e disputa a preferência do público com Jessilane (26) e Natália (23).

Sonia Abrão surpreende com opinião sobre o paredão

A apresentadora Sonia Abrão (58) surpreendeu ao revelar que prefere que Rodrigo Mussi não seja o eliminado do paredão do BBB22, formado neste domingo, 30. Em sua rede social, a apresentadora da RedeTV! explicou o motivo de sua preferência.