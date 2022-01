Sonia Abrão surpreende com opinião sobre o paredão do BBB22: ''Rodrigo é um mal necessário''

Apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao revelar que prefere que Rodrigo Mussi não seja o eliminado do paredão do BBB22

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 12h57

A apresentadora Sonia Abrão (58) surpreendeu ao revelar que prefere que Rodrigo Mussi (36) não seja o eliminado do paredão do BBB22, formado neste domingo, 30.

Em sua rede social, a comunicadora explicou o motivo de sua preferência, que vai contra a opinião de muitas pessoas, inclusive da cantora Anitta (28), que pediu a eliminação do brother.

"PAREDÃOBBB22: RODRIGO É UM MAL NECESSÁRIO! Alguém tem que ser pedra no caminho desses camarotes folgados! Ele tem que ficar! Se quem sai é Jessi ou Nat, pra mim tanto faz! E ponto! Mas não se enganem: isso não quer dizer que goste do Rodrigo ou apoie seu comportamento!", esclareceu ela.

"Muito pelo contrário, ainda mais por ter chamado Lynn de “traveco” e pegar no pé da Brunna por ser casada com Ludmilla! Mas, nesse momento, acho que ele tem tudo pra destravar o jogo! Depois, a hora dele vai chegar!", relembrou o episódio que Rodrigo usou o termo com Linn da Quebrada (31).

Ainda na última semana, Sonia Abrão criticou a postura de Naiara Azevedo (32) ao saber o resultado do primeiro paredão do BBB22.

