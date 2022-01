BBB22: Natália critica sister: ''Gosta muito de falar, mas ela não sabe ouvir''

Em conversa com Naiara Azevedo, Natália criticou a atitude de uma sister

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 20h25

No Quarto Grunge do BBB22, Natália (22) conversa com Naiara Azevedo (32).

Durante o papo, a cantora fez um desabafo e afirmou que não vai mais bater de frente com o pessoal que está na xepa.

Vou largar minha língua dentro da minha boca", disse ela. Ao ouvir a colega, a mineira rebate: "Larga não, boba, quem quiser entender mal, deixa entender. O que importa é o seu intuito. Parece que a gente é um monstro de ser sincero, expressar a sua opinião e tal. A gente precisa ser a gente, não vou deixar de fazer as coisas que eu quero por causa dos outros", aconselhou.

Naiara seguiu falando que manterá a atitude. "Prefiro calar do que ter que voltar atrás pra pedir desculpa depois", falou a cantora. Natália segue aconselhando. "Você não falou nada demais, a pessoa se ofendeu porque quis", afirmou. A sertaneja completa: "O que eu vou fazer pro povo comer, arroz e feijão todo dia? Eu estava preocupada com isso", desabafou.

Em seguida, Natália fez um desabafo sobre a Bárbara (29). "É muito sensível. Eu já me estranhei com a Bárbara várias vezes. Ela gosta muito de falar, mas ela não sabe ouvir. Ela fala o que ela quer, na hora que ela quer, mas quando é com ela, ela se dói. Tem que dar uma ‘seguradinha’ com ela. (...) Ela é assim. Eu vi que você estava brincando, mas ela não entendeu e levou pro lado pessoal. Dava pra perceber que não era brincando", criticou.

Natália e Eslovênia discutem na casa

Na última festa do BBB 22, Eslovênia (25) e Lucas (31) protagonizaram o primeiro beijo da edição e Natália ficou bastante abalada. Passado alguns dias, as duas sisters resolveram conversar sobre o ocorrido que agitou o reality show e discutiram.