BBB22: Maíra Cardi se preocupa com saúde psicológica de Arthur Aguiar: "Ele tá destruído"

A coach Maíra Cardi fez revelações sobre passado do marido Arthur Aguiar e se preocupa com a saúde mental do cantor no 'BBB22'

Redação Publicado em 31/01/2022, às 12h18

A empresária Maíra Cardi (38) está preocupada com a saúde psicológica do marido, o ator Arthur Aguiar (32) no Big Brother Brasil 22.

Na noite deste último domingo, 30, a ex-sister avaliou com sinceridade a postura do cantor no jogo e garantiu que ele não está nada confortável com a situação. "Ele tá muito triste. Ele tá num dia muito triste. Vê a carinha dele assim, corta o coração", disparou ela.

Através de uma sequência de vídeos no Instagram Stories, a coach fitness explicou que o comportamento do artista seria uma resposta ao sentimento de rejeição e de adaptação que ele está sentindo dentro do reality show: "O Arthur tem um sério problema com rejeição, depois a gente conversa profundamente sobre isso que tem a ver com a infância dele, e hoje ele está muito triste. Por isso que hoje ele está comendo compulsivamente, agora falando sério", analisou ela.

"Quando pessoas que sofrem de rejeição ativam esse gatilho, ela tem compulsão alimentar, ela vai no 'flow' da tristeza. [...] Eu que conheço ele sei que ele tá destruído, porque ele tá nesse lugar se sentindo acuado, com medo, rejeitado", desabafou a influenciadora.