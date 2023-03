BBB: Relembre os participantes das edições que deram maior audiência

O BBB já teve seus dias de ouro com participantes que renderam audiências gigantescas

O BBB 23 não tem mostrado uma boa audiência. Com recordes que se mostraram os piores da história, o programa luta para crescer em interesse do público. Mas nem sempre foi assim. Com números de audiência gigantescos, o reality show já teve seus dias de ouro, seja pelos seus participantes icônicos, ou pela época na qual a televisão não disputava com o streaming. Confira as edições com maiores audiências do programa e quem estava nelas:

BBB 5

Grazi Massafera (40), Tati Pink (32) e Alan Passos (44) foram as estrelas da edição com maior audiência do BBB. O grande público de telespectadores foi conquistado por Jean Wyllys (48), que levou a vitória e o prêmio para casa.

BBB 4

Com a segunda maior audiência do BBB, a quarta edição do programa foi a primeira na qual uma mulher levou o prêmio para casa. A babá Cida foi quem estreou a vitória feminina, mas a edição também foi marcada por polêmicas envolvendo outros participantes, como as falas racistas de Marcela contra Solange.

BBB 6

No BBB 6, que levou o terceiro lugar com melhor audiência da história do reality, quem ganhou os holofotes foram os gêmeos Djair e Djairo quando se passaram pela mesma pessoa em uma das provas do anjo. Apesar do destaque, a vitória do programa foi para Mara Viana (50).

BBB 7

Marcada pelo triângulo amoroso entre Diego Alemão (42), Iris Stefanelli (43) e Fani Pacheco (40), a sétima edição do BBB prendeu a atenção do público. Com a quarta maior audiência do programa, o prêmio foi para o próprio galã do trio que conquistou os telespectadores com os romances.

BBB1