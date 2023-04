BBB: Além de Key Alves, relembre participantes que tiveram mensagens vazadas

Key Alves não foi a única participante do BBB que teve mensagens vazadas após sair do reality show

Depois de sair do BBB 23 e viver um término conturbado com Gustavo Cowboy (27), Key Alves (23) teve que enfrentar o vazamento de conversas íntimas com o ex. A ex-sister, porém, não foi a única participante do BBB que teve mensagens vazadas após sair do reality show.

Camillla de Lucas (28) foi outra competidora do BBB que teve prints de uma conversa expostos na web depois de deixar a casa mais vigiada do Brasil. A influencer, que participou da edição de 2021 do programa, se envolveu em uma confusão com a tiktoker Julia Alvarenga em setembro de 2022. As artistas se alfinetaram nos stories após a morte da Rainha Elizabeth II (1926-2022) e, depois da ex-BBB mandar uma mensagem privada para a colega, a humorista expôs o envio da ex-sister nos stories. Após o vazamento, Camilla de Lucas fez um pronunciamento em seu Instagram sobre a situação.

Outra artista que teve mensagens comprometedoras circulando na web após deixar o BBB foi Gabi Martins (26), que participou do reality show em 2020. Supostos prints da sertaneja com o músico Tierry (33) estavam circulando na web após o Instagram da mãe da ex-BBB, Maíra, ter sido hackeado em novembro de 2020. O cantor teria se declarado para a ex-sister nas mensagens, enquanto enfrentava a separação de seu casamento de nove anos com Lorena Allveis.

Sarah Andrade (31) também foi outra participante do BBB que não escapou dos vazamentos. A ex-sister, que participou do BBB 21, teria deixado um áudio vazar em um aplicativo de mensagens em dezembro do ano passado. No arquivo, a loira teria comentado sobre seus colegas de BBB, e afirmado com quais dos competidores ela poderia contar. Os supostos confidentes da comunicadora que teriam participado da mesma edição do BBB que ela seriam Thais, Bill e Arthur.