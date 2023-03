Ex-BBB Sarah Andrade revela favoritos no BBB 23: 'Adoro confusão'

A ex-BBB Sarah Andrade fez apostas para o BBB 23 e revelou seus favoritos da edição

Sarah Andrade (31), do BBB 21, foi eliminada do reality show há dois anos, mas não deixou de acompanhar o programa desde então. Em entrevista à Contigo!, a ex-competidora, conhecida pelas estratégias inteligentes na casa, comentou sobre o BBB 23 e ainda revelou seus favoritos da edição.

"Toda semana eu estou mudando de lado. Mas eu acho isso muito legal, faltava isso. Já tinha um tempo que os reality shows já tinham um campeão favorito desde o início . E é tão legal ficar nesse embate, dá um frio na barriga. Você quer ver o próximo episódio para saber o que vai acontecer", compartilhou a ex-BBB.

Sarah Andrade também revelou quem já Amanda (31), Alface (30) e Bruna Griphao (24). Apesar das mudanças, a ex-BBB expôs que suas apostas para o trio da final incluem(31),(30) e(24). "Na primeira semana foi a Larissa. Daí eu mudei para a Amanda, depois para o Guimê. Nem lembro mais, já mudei umas seis vezes". também revelou quem já ganhou espaço entre seus favoritos desde o início do BBB 23:

"Eu adoro quem causa confusão, como Bruna e Alface gritando pela casa. Mas eu também adoro as plantinhas de bom coração. Eu fico olhando o povo falar que a Marvvila é planta, mas ela é uma menina tão boazinha. Eu gosto dela", declarou Sarah Andrade . "Fora do jogo, no dia a dia, são as pessoas que você gostaria de conviver, porque é um pessoal mais tranquilo", adicionou sobre as plantas do BBB.