BBB 24: Yasmin e Alane analisam briga e trocam farpas no Raio-X

A modelo disse que Alane é quem menos tem moral; Já a bailarina afirmou estar triste

Yasmin Brunet e Alane aproveitaram o Raio-X desta quinta-feira, 29, para comentarem sobre as brigas que tiveram após a modelo tomar uma série de estalecadas.

Em seu depoimento diário, a loira comentou sobre o ocorrido: "Ontem foi um dia bem caótico. Eu comecei levando 500 estalecadas, que é uma punição gravíssima. Não deu tempo de fazer o Raio-X.Eu não sei o que aconteceu, se alguém atrasou, se ficou aqui dentro tempo demais. Mas acabou que eu tomei a punição pela casa inteira".

Em seguida, a sister explicou que quis 'antecipar' o Tá com Nada já que os participantes já estavam quase indo por conta de punições coletivas que tomaram.

"Eu quis antecipar isso para que o próximo líder tenha uma liderança com comida e comecei a tomar estalecadas propositalmente, para que a gente já virasse, porque a Bia já tinha, praticamente, terminado a liderança dela; e aí foi um caos. A casa inteira estava ok com isso, menos a Alane. Ela foi quem mais teve problema com isso, e aí gerou o maior problema sendo que ela é a pessoa que menos tem moral para falar qualquer coisa", afirmou.

Alane também aproveitou para falar sobre o assunto e disse que foi 'mais um dia tenso na casa'. "Ontem eu tive um embate que me deixou muito triste mesmo, mais do que com raiva, eu fiquei triste. A Yasmin tomou vários vacilos propositalmente, e comparou com o meu Vacilômetro, que também tem muitos vacilos. Estou errada por esse motivo, e eu conversei com ela falando que é diferente, quando uma pessoa toma vários vacilos propositalmente, e uma pessoa que toma sem querer", contou.

Na sequência, a bailarina comentou sobre a teoria de Yasmin de antecipar o Tá com Nada. "Ela teve uma teoria que seria melhor assim, e eu não concordo. Ela distorceu o que eu disse, disse que foi prepotente a forma que eu falei. Eu tenho certeza que não agi de forma prepotente, porque isso não faz parte da minha personalidade. E aí, por um vacilo meu, eu vi muita gente aqui embaixo gritando. Eu vim tomar satisfações e eu não gostei da forma que as coisas aconteceram. Estou bem chateada", finalizou a paraense.