Eduardo Sterblitch fala sobre ter relacionamento não monogâmico com a esposa

Eduardo Sterblitch abre o jogo sobre ter relacionamento não monogâmico e revela experiências com sua esposa, Louise D'Tuani

Eduardo Sterblitch abriu o jogo sobre sua vida amorosa em mais um episódio do 'Papo de Segunda', no GNT. Apesar de viver um relacionamento monogâmico com a esposa, a atriz Louise D'Tuani, ele revelou ter vivido algumas experiências e compartilhou as regras que tem em seu casamento, incluindo beijar outras pessoas.

Enquanto conversava sobre o assunto no programa, Eduardo revelou que começou a refletir sobre a poligamia depois que uma amiga de sua esposa pediu para beijá-lo em uma festa: "A Lou estava fazendo uma peça em São Paulo, era carnaval. Eu não saio, ela não sai, não saímos muito. Isso ajuda”, ele iniciou o relato.

“Lá ela foi para um bloco de carnaval com uns amigos e eu fui para uma festa de carnaval de noite aqui no Rio”, disse. “Cheguei em casa no dia seguinte, liguei para ela de vídeo, contamos como foi, como estava sendo o dia normal. Aí eu falei para ela: 'Teve uma amiga nossa que, na festa, veio me pedir um beijo'”, Edu contou o ocorrido para esposa, com quem tem um filho, Caetano, de um ano.

Em seguida, o humorista explicou que negou o beijo da amiga: “Eu contei para ela o que aconteceu e eu falei: 'Pô, espera a Lou voltar, dei um migué'”. No entanto, Sterblitch contou que ficou balançado com a situação: "Eu sou meio envergonhado. Eu até queria ter beijado a menina, que estava, inclusive, do lado do namorado”, entregou.

“Eu achei ótimo, aquilo meio que me acendeu uma coisa assim, sabe? Uma possibilidade dessa coisa famosa da liberdade. As pessoas estão em uma moda de se sentirem livres, mas se esquecem que estamos presos dentro da gente também", disse o humorista, que revelou as regras em seu casamento para beijar outras pessoas.

“Aí fiquei nessa onda de: 'Puxa, que situação maneira'. Contei para minha esposa e ela falou assim: 'Por que você não beijou?'. Quando eu respirei para respondê-la eu falei assim: 'Por que você está me perguntando isso? Você beijou alguém?'”, ele questionou e revelou que Louise admitiu que beijou um rapaz, mas que ele era gay.

Inclusive, Sterblitch definiu as regras depois desse episódio: “Fiquei um pouco enciumado pela questão de eu ter descoberto isso através de uma sacada minha. E aí a gente depois sentou para conversar sobre. Pode beijar outras pessoas? Do trabalho pode? (Ela falou): 'Não, do trabalho não pode'. Mas eu só trabalho!”, ele brincou.

Por fim, Edu contou que é proibido beijar amigos e pessoas conhecidas, além de colegas de trabalho. Inclusive, ele revelou que tem dificuldades para beijar pessoas desconhecidas e prefere criar um vínculo antes de se relacionar, o que acaba dificultando. Por fim, ele explicou que sempre senta para conversar e discutir seus sentimentos com a esposa.

Eduardo Sterblitch procurou tratamento para lidar com ciúmes da esposa:

Recentemente, o comediante Eduardo Sterblitch e a atriz Louise D’Tuani participaram do programa 'Sobre Nós Dois', comandado por Sabrina Sato no canal GNT. Durante a conversa sobre o casamento, o humorista revelou abertamente que deu início a um tratamento para lidar com ciúme que sente da esposa; confira o relato.