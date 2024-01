BBB 24: Yasmin Brunet perde a paciência e dá invertida em Vanessa Lopes: “Para”

Em meio a tensão no BBB 24, Yasmin Brunet perde a paciência e solta faíscas após ouvir uma reclamação de Vanessa Lopes

A tensão entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes não é novidade, mas as sisters estão contendo as desavenças durante o confinamento do realty show da Globo, o Big Brother Brasil 24. No entanto, nesta terça-feira, 16, a loira deixou escapar uma faísca do desentendimento após perder a paciência e dar uma invertida na dançarina.

Tudo aconteceu após a dinâmica do Quarto Amarelo, que premiou alguns dos confinados em uma ação publicitária, incluindo Vanessa. Depois que a prova acabou, a produção do programa liberou os participantes para adentrar o cômodo e aproveitar a comida disponível, uma boa notícia para aqueles que estão na xepa e já lidam com a escassez dentro da casa.

Preocupada com a comida no confinamento, Vanessa reclamou que alguns brothers ainda não tinham comido, enquanto todos estavam se alimentando, em uma conversa com Rodriguinho. Mas, o detalhe é que também estava comendo na hora da reclamação. Yasmin, viu a cena e não deixou passar batido: "Então para de comer”, disparou.

Vanessa ficou constrangida e tentou se explicar: “Não, eu sei, mas é isso, eu estou pensando no que eu faço também. É isso que eu tô pensando, mas ninguém vai pensar em mim”, disse a dançarina. Yasmin fez piada com a cena: “Ela fala isso com o queijo na mão”, a modelo caiu na risada ao se dirigir a Rodriguinho.

A influenciadora continuou a tentar se explicar: “Eu falo isso sabendo, eu sei que as pessoas não pensam em mim”, disse Vanessa, que chegou a levar a mão ao rosto, visivelmente tensa com o comentário da modelo, com quem enfrenta uma desavença dentro e fora da casa. Yasmin foi se afastando após o comentário.

Vanessa reclamando porque estavam todos comendo, sendo que ainda tinha gente pra ir.



Yasmin responde: “Para de comer então" #BBB24pic.twitter.com/ccaOyutDLC — Central Reality (@centralreality) January 16, 2024

Para quem não acompanhou, a modelo já enfrentava rumores de desentendimento com a morena. Tudo começou quando ela deu unfollow em Vanessa, após boatos de que a dançarina teria ficado com seu ex-marido, Gabriel Medina. Dentro da casa, as duas tentaram resolver a situação, mas a relação acabou ficando ainda mais tensa.

Isso porque Vanessa abriu o coração em um desabafo sincero com a loira e até pediu desculpas por suas atitudes do lado de fora. No entanto, quando Yasmin estava prestes a compartilhar sua perspectiva sobre o que aconteceu no passado, a dançarina se recusou a ouvir, alegando que não se sentia confortável em falar sobre isso na casa.

"Era melhor não ter falado nada. Agora a gente não fala mais desse assunto. Eu não vou ter mais uma vez como falar, mas de boa. Eu vou para lá porque está me fazendo mal, mas eu te entendo", disse Yasmin, que saiu do quarto e deixou Vanessa. Desde então, as sisters permanecem distantes e tem outros aliados no confinamento.

O que é o Quarto Amarelo do BBB 24?

Nesta segunda-feira, 16, Nizan acionou um botão amarelo que surgiu misteriosamente na casa. Na sequência, ele precisou selecionar três participantes para uma dinâmica misteriosa e precisaram vestir um macacão. Em seguida, eles foram encaminhados para o Quarto Amarelo; entenda a prova surpresa do BBB 24.