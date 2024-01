BBB 24: Nizam aperta botão misterioso e escolhe brothers para Quarto Amarelo

Nizan surpreende ao apertar botão misterioso e seleciona três participantes para dinâmica inesperada no BBB 24

Boninho acordou nesta terça-feira, 16, e decidiu colocar fogo no parquinho no Big Brother Brasil 24! É que o diretor da atração surpreendeu com uma nova dinâmica no reality show. Nizan deu início a prova ao acionar um botão amarelo que surgiu misteriosamente na área externa da casa. Na sequência, ele precisou selecionar três participantes.

Sem saber se a escolha seria para o bem ou para o mal, Nizan elegeu três de seus colegas - Lucas Pizane, Rodriguinho e Vanessa Lopes. Eles foram selecionados para participar da dinâmica misteriosa e precisaram vestir um macacão. Em seguida, foram encaminhados para o Quarto Amarelo, uma nova competição do reality show.

Nizam teve que escolher três pessoas para acompanhá-lo. Ele escolheu Pizane, Rodriguinho e Vanessa Lopes. #BBB24pic.twitter.com/bMWSlBe6bJ — Central Reality (@centralreality) January 16, 2024

Tensos com a novidade, os brothers especularem sobre a possibilidade de enfrentarem algo parecido com o tão temido Quarto Branco, que já apareceu em algumas edições, e pode premiar ou colocar os participantes na berlinda. Mas eles foram surpreendidos com uma ação de um patrocinador que sorteou diversos prêmios.

A apresentadora Ana Clara comandou a ‘prova’ surpresa, que distribuiu alguns itens para os confinados eleitos por Nizam, que também pariticpou da dinâmica. Lucas saiu do quarto com um celular novinho, enquanto Rodriguinho também ganhou um smartphone e uma geladeira. Depois que a ação terminou, Vanessa comemorou com os colegas.

Rodriguinho ganhou uma geladeira e Vanessa ganhou alguns eletrodomésticos. #BBB24pic.twitter.com/TTViulwWHt — Central Reality (@centralreality) January 16, 2024

“Na moral, vamos ficar aqui até mandarem sair?”, disse a influenciadora, que logo foi surpreendida com a presença dos demais confinados da Casa Mais Vigiada do Brasil. Todos os participantes do reality puderam entrar no Quarto Amarelo e dar uma espiadinha na prova que contemplou os colegas de Nizam com vários presentes.

Vale mencionar que apesar do clima de descontração com a dinâmica surpresa, os brothers enfrentaram um momento de tensão com o novo quadro do reality na última segunda-feira, 15. O líder Lucas Henrique e os emparedados Davi, Beatriz e Lucas Pizane participaram do ‘Sincerão’ e lavaram a roupa suja na área externa da casa.

Sob o comando de Tadeu Schmidt, Lucas e Davi, que são rivais declarados e se enfrentam no paredão desta terça-feira, 16, chegaram a protagonizar uma discussão acalorada devido a um desentendimento com o executivo Nizam. Mais tarde, o público descobrirá quem, entre eles, será o terceiro eliminado da berlinda desta semana.

