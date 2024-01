BBB 24: Yasmin Brunet impressiona com lucro milionário durante confinamento

Tá rica, hein?! Sócio de Yasmin Brunet impressiona ao revelar quanto a loira faturou com sua empresa em 10 dias confinada no BBB 24

Yasmin Brunet continua dando o que falar fora do Big Brother Brasil 24. É que a loira está faturando alto durante o confinamento por conta do sucesso de sua própria marca de cosméticos. Em 10 dias no reality show, a empresa já acumulou ganhos que ultrapassam o valor milionário do prêmio oferecido na competição da Globo.

Em entrevista à Vogue, Eduardo Vanzak, sócio da empresa de belza de Yasmin, compartilhou detalhes sobre o andamento do negócio enquanto a loira está confinada. Mesmo afastada, ele revelou que Yasmin conseguiu atrair ainda mais consumidores, alcançando um faturamento de R$ 5 milhões em apenas 10 dias de programa.

Segundo Eduardo, o valor surpreendeu, pois inicialmente era o faturamento esperado para o mês inteiro. O empresário destacou ainda que a loira impulsionou as vendas de um dos produtos recém-lançados antes de sua entrada no reality show. Logo que colocou os pés na casa mais vigiada do Brasil, Yasmin vendeu 25 mil unidades do produto em apenas uma semana.

Tudo isso aconteceu sem sequer citar o nome de seus cosméticos no reality show. O impulso nas vendas também se deve ao crescimento do alcance das redes sociais da loira. Em menos de duas semanas, Yasmin conquistou mais dois milhões de seguidores, sendo vista nacionalmente todos os dias, o que deve render um lucro milionário para a loira.

Quanto Yasmin Brunet fatura com sua empresa?

Yasmin, que tem como marca registrada seus longos cabelos loiros estilo 'sereia', não perdeu a oportunidade de criar sua própria linha de produtos capilares no começo de 2022. Com o lançamento do primeiro cosmético, totalmente vegano e natural em sua descrição, a modelo faturou mais de um milhão em menos de 24 horas.

No ano passado, a modelo ampliou não apenas o portfólio da sua marca, mas também o faturamento. De acordo com informações divulgadas pelo Estadão, ela chegou a ganhar cerca de 50 milhões em seu melhor ano, o que representa aproximadamente 16 vezes o prêmio do reality show - uma quantia que pode chegar até 3 milhões nesta edição.

Yasmin Brunet desabafa sobre polêmica com Gabriel Medina:

Apesar do sucesso em sua vida profissional, Yasmin Brunet também lida com os fantasmas de seu passado no Big Brother Brasil. A modelo, que revelou o desejo de mostrar ao público quem é em sua essência para se distanciar da exposição polêmicas dos últimos anos, tocou em um assunto delicado sobre sua vida pessoal nesta sexta-feira, 29.

É que Yasmin voltou a comentar sobre o fim de seu casamento com Gabriel Medina durante o confinamento. Em uma conversa com Vanessa Lopes, com quem já teve desentendimentos por causa do surfista, a loira desabafou sobre o seu cancelamento por supostamente ‘destruir’ a família do atleta; saiba o que Yasmin disse sobre seu divórcio.