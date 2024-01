Uma fortuna! Saiba quanto Yasmin Brunet fatura com sua empresa fora do BBB24

Confinada no BBB24, Yasmin Brunet acumula ganhos anuais 16 vezes maiores que o prêmio do reality com sua linha de cosméticos

Parece que a modelo e influenciadora digital Yasmin Brunet não precisa se preocupar com dinheiro durante seu confinamento no 'Big Brother Brasil'. É que a loira deve continuar faturando alto fora do programa, tudo graças à sua própria marca de cosméticos, que acumula um patrimônio milionário desde seu lançamento.

Yasmin, que tem como marca registrada seus longos cabelos loiros estilo 'sereia', não perdeu a oportunidade de criar sua própria linha de produtos capilares no começo de 2022. Com o lançamento do primeiro cosmético, totalmente vegano e natural em sua descrição, a modelo faturou mais de um milhão em menos de 24 horas.

Mas as conquistas da marca de Yasmin não se limitaram ao primeiro milhão! De acordo com projeções divulgadas pela Forbes, o empreendimento da modelo faturou R$31,55 milhões em seu primeiro ano, com apenas dois produtos disponíveis nas lojas virtuais. A loira chegou a contar que a ideia era ter uma marca caseira, mas precisou profissionalizar seu negócio.

No ano passado, a herdeira da modelo Luiza Brunet ampliou não apenas o portfólio da sua marca, mas também o faturamento. De acordo com o Estadão, ela chegou a faturar cerca de 50 milhões em seu melhor ano, o que representa aproximadamente 16 vezes o prêmio do reality show - uma quantia que pode chegar até 3 milhões nesta edição.

Embora os números exatos dos lucros de Yasmin não tenham sido divulgados, é importante destacar que além de possuir seu próprio negócio de beleza, ela também trabalha com publicidade em suas redes sociais, onde também divulga seus produtos. Essa pode ser a razão pela qual a modelo não tenha mencionado o valor do prêmio como a principal motivação para integrar o elenco.

“Uma das maiores dificuldades que já passei na minha vida foi ter sido envolvida em fofocas bem pesadas. Agora, estou preparada para todo mundo falar de mim e ver de fato quem eu sou”, Yasmin revelou o desejo de mostrar ao público quem ela é em sua essência para se distanciar da exposição polêmicas dos últimos anos.

“Não sei por que as pessoas têm tanto interesse na minha vida. Desde novinha eu tenho que lidar com a exposição, que é complicado, mas eu meio que já me acostumei. Hoje, eu não ligo tanto, mas também nunca estive tão exposta como estarei agora”, disse a modelo, que está disposta a ser vulnerável e mostrar quem é de verdade no reality.

