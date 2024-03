BBB 24: Yasmin Brunet analisa relação com sister e detona: "Muito babaquinha"

Em conversa com Leidy Elin, a modelo Yasmin Brunet criticou uma sister do BBB 24 e confessou que "perdeu qualquer coisa que eu sentia por ela"

Na tarde desta quinta-feira, 7, Yasmin Brunet e Leidy Elin analisaram os emojis que receberam no Queridômetro do BBB 24. Depois, a modelo aproveitou para falar sobre sua relação com uma sister do confinamento e confessou que "perdeu qualquer coisa que eu sentia por ela".

Tudo começou quando elas perceberam que haviam recebido emojis de "nojo" e a trancista especulou que teria sido enviado por um brother, mas não citou nomes. Yasmin, contudo, afirmou que esse brother costuma dar emojis de "cobra", por isso, ela acredita que foi outra pessoa.

"Quem te deu cobra foi as meninas, acho que deve estar invertido isso aí", opinou Leidy. "Não, não foi não. Aí, ele olhando ali fora. Chato. Você passa por ali, ele tá olhando, tá o tempo todo olhando", diz a loira.

Depois, Brunet falou sobre Beatriz e confessou que a relação entra elas não está bem. "A Bia também perdeu total qualquer coisa que eu sentia por ela, admiração, tudo. Ontem na festa eu fui falar com ela, ela me respondeu olhando pra baixo. Nem pra minha cara ela olhou", disparou a sister. "Eu ia até conversar com ela, mas não vou não", comentou a trancista.

A modelo afirmou que não fez nada para a vendedora, e que ela está fazendo a mesma coisa que fazia com Fernanda. "Ela tá me tratando como ela tratava a Fernanda, e eu não fiz nada pra ela. Tem noção disso? Muito babaquinha, cara", finalizou ela.

Yasmin implora por cigarros no 'Tá com Nada'

Na madrugada desta quinta-feira, 7, Yasmin Brunet ficou desolada e pediu por cigarros para a produção do reality show da Globo. Isso aconteceu porque a loira teve seus itens confiscados enquanto a casa enfrenta a punição do 'Tá com Nada', após Fernanda cometer uma infração gravíssima durante a festa do líder no Big Brother Brasil 24.

Ao lado de seus colegas de confinamento, Yasmin entrou na casa e ficou em choque ao ver a despensa completamente vazia, sem arroz ou feijão. A loira ainda saiu à procura de seus 'chuchus', como chama a nicotina, mas não encontrou sua carteira. Preocupada, ela se sentou na sala e começou a pedir para a produção devolver o item. "Meu chuchu, meu chuchu, por favor! Por favor, production. Por favor, por favor, por favor", implorou ela, sem ter o pedido atendido.