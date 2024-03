BBB 24: Yasmin implora por cigarros no ‘Tá com Nada’: ‘Por favor, produção’

Após Fernanda colocar a casa no ‘Tá com Nada’, Yasmin Brunet tem cigarros confiscados pela produção e faz pedidos para a equipe do BBB 24

Na madrugada desta quinta-feira, 7, Yasmin Brunet ficou desolada e pediu por cigarros para a produção do reality show da Globo. Isso aconteceu porque a loira teve seus itens confiscados enquanto a casa enfrenta a punição do 'Tá com Nada', após Fernanda cometer uma infração gravíssima durante a festa do líder no Big Brother Brasil 24.

Assim que a confeiteira cometeu um erro, o 'Vacilômetro', um termômetro de 'vacilos', acabou explodindo, resultando na medida extrema para os confinados, que foram parar no 'Tá com Nada'. Logo após, a produção do programa adentrou a casa e confiscou todos os itens, incluindo alimentos e demais produtos pessoais, como cigarros.

Ao lado de seus colegas de confinamento, Yasmin entrou na casa e ficou em choque ao ver a despensa completamente vazia, sem arroz ou feijão. A loira ainda saiu à procura de seus 'chuchus', como chama a nicotina, mas não encontrou sua carteira. Preocupada, ela se sentou na sala e começou a pedir para a produção devolver o item.

“Meu chuchu, meu chuchu, por favor! Por favor, production. Por favor, por favor, por favor”, Yasmin implorou diversas vezes e até chamou pela produção em inglês. No entanto, a sister acabou se conformando com a punição e deixou a sala cabisbaixa, sem ter seu pedido atendido pela equipe do reality show.

Ela pedindo por favor para devolverem os chuchus (cigarros) que foram retirados após a casa ir para o ‘Tá com Nada’ 🥲 #TeamYasmin#BBB24pic.twitter.com/Ni26TRHOo0 — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) March 7, 2024

Vale lembrar que durante a semana passada, Yasmin tentou aplicar a medida extrema de propósito após acumular várias punições. No entanto, a sister deixou seu plano de lado depois que Boninho interveio. Na ocasião, o diretor do programa explicou que ela poderia ser expulsa por mexer com a produção do programa.

É importante mencionar também que no começo do reality, Yasmin reclamou que estava sofrendo uma espécie de abstinência: “Eu tô sem dormir. Eu tô sem meu vape [cigarro eletrônico]. Eu tô quase indo ali fumar um cigarro e f*da-se… [indo] comer um pão”, disse ela visivelmente abalada. No entanto, a punição extrema do programa deve acabar após a Prova do Líder.

Boninho revela que brothers só terão três alimentos:

Na madrugada desta quinta-feira, 7, o diretor Boninho anunciou uma medida drástica para os confinados no Big Brother Brasil 24. Isso aconteceu após Fernanda violar uma regra do programa, que resultou na punição extrema do 'Tá com Nada'. A confeiteita causou o incidente ao entrar na Casa mais vigiada do Brasil com uma taça de bebida da festa, algo proibido no reality show da Globo.

Por essa razão, a carioca perdeu 50 estalecas. Vale lembrar que os brothers estavam acumulando punições anteriores na casa para chegarem ao limite do reality e que a atitude de Fernanda foi o estopim. Nas suas redes sociais, o diretor da atração contou que está animado para ver a reação dos confinados, que agora terão acesso limitado a apenas três alimentos.