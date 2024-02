BBB 24: Yasmin Brunet analisa possível resultado do paredão: "Vou ficar em choque"

Em conversa com Lucas Henrique e Wanessa Camargo, Yasmin Brunet analisou a possibilidade de uma sister voltar do paredão do BBB 24

A formação do Paredão deste último domingo, 18, segue rendendo assunto no BBB 24, e no Quarto Magia, Yasmin Brunet, Lucas Henrique e Wanessa Camargo falaram sobre os emparedados. Durante a conversa, a modelo confessou que vai ficar 'chocada' se Fernanda, que disputa a berlinda com Deniziane e Matteus, não for a eliminada.

"Sabe qual o problema? Eles estão fazendo assim para testar grupo para ver qual grupo é mais forte. É muito burro porque não é grupo, é unidade, cara. Se a Fernanda voltar, não quer dizer que o Gnomos está voando. E na moral, se a Fernanda voltar, eu vou ficar em choque e o pior é que eu estou achando que ela vai voltar", afirmou a loira.

"Se a Fernanda voltar, eu vou ficar em choque", repetiu Wanessa. "E eu estou achando que ela vai voltar", pontuou a modelo. "É que as histórias ficam antigas, né? As histórias ficam antigas se não resolvem rápido e a Fernanda movimenta... Querendo ou não, ela não convive na casa, mas ela movimenta...", analisou a cantora.

Yasmin não concorda com a colega e rebate: "Não, ela vive numa cama, ou na academia, ou na cama. Não olha na cara de ninguém, não fala com ninguém a não ser Pitel e Rodrigo e quem ela interessa de puxar para o grupo dela comprando com o VIP, é bizarro", completou.

Fernanda revela decepção com Wanessa

Emparedada após levar a maioria dos votos da casa, Fernanda desabafou com Pitel e Michel sobre a decepção que teve em relação à cantora Wanessa Camargo. Muito fechada, a confeiteira acabou se abrindo para a artista certa vez e se mostrou bem arrependida do episódio.

"Me sinto uma idiota, porque eu abri dúvidas, medos meus, do meu filho, do meu relacionamento, inseguranças minhas para a Wanessa durante horas e ela pega e vota em mim no mesmo dia, minutos depois", contou Fernanda. "Votou em mim no Paredão passado. E vai votar no Paredão seguinte, se eu voltar. E me dá uma gastura de 'por que eu continuo me abrindo com uma pessoa que quer me tirar do jogo a todo custo?'".