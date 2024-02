BBB 24: Fernanda revela decepção com Wanessa: 'Me sinto uma idiota'

Arrependida! Fernanda revela que está muito decepcionada com atitude Wanessa na casa; confeiteira abriu sua vida pessoal demais em conversa franca

Emparedada após levar a maioria dos votos da casa, Fernanda desabafou com Pitel e Michel sobre a decepção que teve em relação à cantora Wanessa Camargo. Muito fechada, a confeiteira acabou se abrindo para a artista certa vez e se mostrou bem arrependida do episódio.

Mesmo tendo compartilhado sua vida pessoal com a namorada de Dado Dolabella, a emparedada não sentiu reciprocidade ao ser votada por ela no confessionário neste domingo, 18. Fernanda se mostrou chateada ao contar sobre seus filhos e mais para a Camarote.

"Me sinto uma idiota, porque eu abri dúvidas, medos meus, do meu filho, do meu relacionamento, inseguranças minhas para a Wanessa durante horas e ela pega e vota em mim no mesmo dia, minutos depois", contou Fernanda.

A sister continuou o desabafo: "Votou em mim no Paredão passado. E vai votar no Paredão seguinte, se eu voltar. E me dá uma gastura de 'por que eu continuo me abrindo com uma pessoa que quer me tirar do jogo a todo custo?'. Já dá pra ver que virou uma coisa declarada, não só ela como todo mundo e não me dá vontade de conversar com essas pessoas, de entregar a minha vida para quem não me quer aqui".

"Tô me sentindo megamal. (...) Foi aí que eu fui me fechando", completou. "E vem para cá, para quê? Para ser a odiada da edição? Sério... nunca me passou pela cabeça. (...) Nunca me passou pela cabeça de eu ser a rejeitada da casa, nunca", declarou Fernanda.

Deborah Secco pede permanência de Fernanda

A atriz Deborah Secco opinou sobre o paredão formado no BBB 24. Em sua rede social, a atriz, que é grande fã do reality show, compartilhou com seus seguidores que deseja que Deniziane seja a próxima eliminada do programa.

Segundo a artista, a fisioterapeuta é planta no jogo e deveria sair. Ao falar seu pensamento, a esposa de Hugo Moura recebeu algumas críticas, mas não deixou de postar sua opinião.

"Vamos de #ForaDeniziane, amorinhos? Vocês já deram seus votos únicos? Estou votando no voto da torcida?", escreveu ela. Ao ser questionada sobre sua escolha em defender Fernanda, Deborah logo rebateu: "Fora plantas!".

Assim como a mãe de Maria Flor, a apresentadora Sonia Abrão também pediu para que o público elimine Deniziane. Segundo a jornalista, a sister não mandou bem ao terminar seu relacionamento com Matteus e ao brigar com Davi por conta de limões.