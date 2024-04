BBB 24: Web aponta irregularidade na Prova do Finalista: "Verifiquem!"

Internautas apontaram um suporto erro na plataforma em que Davi estava na Prova do Finalista do BBB 24

Davi foi o último brother a deixar a Prova do Finalista na manhã desta sexta-feira, 12, e garantiu a primeira vaga na final do Big Brother Brasil 24. O motorista de aplicativo e Alane resistiram por mais de 10 horas, mas a bailarina não aguentou e deixou a disputa.

Assim que começou a prova, os internautas apontaram um erro na prova e pediram que a produção revisse.

Na prova, os participantes deveriam subir em uma plataforma giratória e resistir segurando um disco com, pelo menos, uma das mãos.

A web compartilhou um vídeo em que a corda do disco de Davi estaria supostamente menor do que a dos outros broters, o que faria com que o baiano se esforçasse mais por estar encurvado.

Os internautas rapidamente subiram a tag 'verifiquem a corda do Davi' no X, antigo Twitter, pedindo a revisão da prova. Eles também criticaram a emissora e a patrocinadora pelo suposto erro, principalmente após os dummies interromperem a prova para trocar Alane de plataforma.