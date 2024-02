BBB 24: Wanessa julga relação de Davi com sister: 'Passar por cima'

Após pedir desculpas para Davi, Wanessa julga postura do motorista de aplicativo com sister dentro do jogo; cantora discorda e aponta falhas dele

A cantora Wanessa Camargo voltou a falar de Davi na casa do BBB 24. Em conversa com Beatriz, a artista falou sobre discordar da maneira como o motorista de aplicativo age em certos momentos do jogo com Isabelle.

Vale lembrar que ele e a dançarina entraram juntos na casa pelo voto do público e, por isso, apresentam certa proximidade. Para a namorada de Dado Dolabella, ele tem falhas e se precisar passará por cima da moça.

"Eu conversei com o Davi hoje, eu gosto dele. Eu falei para ele: 'Eu me vejo muito em você, em relação a desespero, só cuidado com o que você fala'", contou Beatriz.

Wanessa também disse gostar dele, mas não de sua postura: "Ele comete as falhas dele, e o jogo dele eu discordo. Eu vejo ele como uma pessoa que, se precisar passar por cima da Cunhã [Isabelle], ele passa. Isso me incomoda, porque ele já demonstrou isso. Não estou inventando"

A vendedora do Brás seguiu comentando o papo que teve com o baiano: "Eu falei para ele: 'Eu tenho desespero dentro de mim, e eu vejo isso em você. Você tem personalidade, você tem atitude, e o público gosta disso. Só toma cuidado com o que você fala'". "Na raiva", acrescentou Wanessa.

Antes de falarem sobre o brother, Wanessa e Beatriz comentaram sobre outros acontecimentos casa e a vendedora admitiu que passou do ponto ao provocar Fernanda durante a última festa na casa.

Yasmin joga a real para Wanessa: 'Vai se ferrar aqui'

Após desabafar e chorar com Lucas Henrique sobre não ser aliada de Wanessa Camargo, Yasmin Brunet foi falar com a cantora e jogou a real para a artista o que está achando da postura dela "simpática" com todos no jogo.

A influenciadora então se mostrou incomodada com o jeito que a artista está lidando com todos na casa mais viagiada do Brasil. "Uma coisa que eu estou chateada com você, e acho que, se você continuar sendo assim, você vai se ferrar aqui: não dá para ser amiga de todo mundo", declarou a loira.

Wanessa então rebateu a colocação e esclareceu o que está fazendo: "Mas eu não sou amiga de todo mundo, eu sou educada com todo mundo. Não consigo ser mal educada".

Na sequência, Yasmin alertou a namorada de Dado Dolabella: "Não dá para querer o bem de todo mundo, não dá para querer que todo mundo jogue ciranda cirandinha. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Essa é a real. Você tem que escolher um lado, cara, e tem que ficar desse lado".

