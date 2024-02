BBB 24: Beatriz admite provocação e desabafa: 'Fui infantil'

Após provocar Fernanda durante festa, Beatriz admite atitude e fala sobre ter se arrependido de postura 'infantil'; veja o desabafo

Em conversa com Wanessa Camargo, Beatriz fez um desabafo e se mostrou arrependida de uma atitude provocativa que teve durante a última festa do BBB 24 em relação à líder Fernanda. A vendedora comentou sobre ter colocado o braço a frente da confeiteira.

Tudo aconteceu após a comerciante do Brás receber a pulseira de alvo. Irritada por estar na mira, Beatriz acabou tomando a atitude minutos depois na festa. Apesar de ter feito de propósito, ela se mostrou arrependida.

"Não me arrependo de ter falado no ao vivo, mas acho que eu fui infantil na festa. Ali, eu acho que não precisava", admitiu Beatriz, que chamou Fernanda de "falsa" no ao vivo ao receber a pulseira.

"O que estava matando ela? Era a alegria. Era só continuar alegre na frente do palco. Acabou. Não precisava ir até ela. Ali foi infantilidade", observou. "Você está reconhecendo?", perguntou Wanessa. "Acho que é muito legal isso, e eu falei para a Ane [Deniziane]: 'Peça desculpa sobre esse ato e ponto'. Comuniquem, não fiquem guardando para vocês o arrependimento, porque isso que é importante", comentou a cantora. Beatriz concordou: "Se eu tiver oportunidade, eu falo até no Sincerão".

Durante a festa de sexta-feira, 02, Beatriz colocou o braço na frente de Fernanda na hora do show de Thiaghuinho. Durante o evento, Rodriguinho e Wanessa falaram sobre o jeito da comerciante e até citaram o ex-BBB Gil do Vigor.

Gil do Vigor rebate comparações com Beatriz

O economista e ex-BBB Gil do Vigor abriu o coração e falou pela primeira vez sobre comparações constantes que o público faz em relação a ele e Beatriz, participante da atual edição do reality show da Globo. Através de suas redes sociais, ele fez um breve desabafo ao recordar sua trajetória no programa em 2021.

Tudo começou após uma internauta recordar um trecho descontraído de Gil no confinamento e criticá-lo. "Quem torceu pra isso aqui não tem moral nenhuma pra chamar Beatriz de forçada e tenho dito!", declarou a usuária do site X, antigo Twitter.

Ele, então, fez questão de rebater: "Vamos lá! Não tem relação entre ter torcido por mim e torcer por Beatriz. Ela faz a trajetória dela, do jeito dela (ela é assim gente, não é personagem) e outro ponto, eu não estou no BBB. E sim, eu estava BÊBADO pois eu BEBIAAAA MUITOOO, havia voltado de vários paredões e estava em mais um e qual problema? Estava na festa, não era ao vivo e estava bêbado", iniciou.

Na sequência, Gil do Vigor lamentou que as torcidas dos participantes do BBB 24 fizessem comparações com jogadores de edições anteriores. "Parem de me perseguir! Parem! Uma pena a Bea ter uma torcida (ou uma pessoa que torce por ela) que persegue as pessoas que gostam dela, estou cansado", finalizou o economista. Confira!