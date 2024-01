BBB 24: Wanessa desabafa sobre dificuldade para engravidar: 'Dor descomunal'

Confinada no BBB 24, Wanessa abre o coração sobre drama para engravidar em antigo casamento e revela detalhes de cirurgia após diagnóstico grave

Durante a madrugada desta quarta-feira, 31, Wanessa Camargo abriu o coração sobre um drama pessoal em seu antigo casamento no Big Brother Brasil 24. Mãe de dois meninos, a cantora relembrou que enfrentou algumas dificuldades para engravidar dos pequenos, e até chegou a passar por uma cirurgia antes de realizar o sonho da maternidade.

Enquanto conversava sobre a chegada de seus herdeiros com os brothers Raquele, Giovanna e Michel, a cantora revelou detalhes do processo definido como ‘doloroso’. É que a cantora foi diagnosticada com endometriose após tentar engravidar por anos: "Casei com 24 anos. Estava com 27 anos e não conseguia engravidar”, lembrou.

Wanessa ainda compartilhou pormenores das relações com o ex-marido e contou que sofria com desconfortos na região íntima: “Estava [atrapalhando], e a relação virou outra. Eu só conseguia [fazer a posição] papai e mamãe. E quando eu ia fazer exame, era uma dor descomunal”, a cantora relembrou o período delicado em seu casamento.

Por conta das dores, a sister contou que decidiu buscar ajuda médica, quando recebeu o diagnóstico da doença, que já estava em um estágio avançado e oferecia riscos: "Eram feridas como se estivesse machucada. Estava no caso de pegar no intestino e ter que cortar parte dele. Era grau quatro”, disse a filha de Zezé di Camargo e Zilu.

Apenas um ano após se submeter ao procedimento cirúrgico de laparoscopia, Wanessa contou que conseguiu engravidar de seu primeiro filho. A cantora ainda aproveitou para fazer um alerta sobre um dos sintomas do distúrbio no útero: “Por isso a menina que tem muita cólica, vá ver porque não é normal”, finalizou seu relato.

Mãe de José Marcus, que está com 12 anos, e o pequeno João Francisco, de 8 aninhos, frutos de seu antigo casamento, a artista chegou a desabafar sobre o drama na época em que engravidou do segundo herdeiro. Durante uma participação no Mais Você com Ana Maria Braga em 2014, a cantora relatou outros sintomas da doença.

“Sentia muitas dores nas costas. Não podia menstruar, por causa da endometriose. Emendava uma cartela na outra do anticoncepcional. No meu caso ia precisar operar toda parte do intestino, mas aí foi só a parede do útero”, disse Wanessa, que chegou a revelar que poderia ficar infértil caso não se submetesse ao tratamento.

Wanessa planeja ter filhos com Dado Dolabella:

Divorciada e apaixonada por Dado Dolabella, Wanessa chegou a revelar que tem planos para aumentar a família com o namorado. Durante uma conversa no Big Brother Brasil 24, a sister contou que tem vontade de ter filhos com o ator e cantor, mas revelou que a idade pode ser um empecilho para engravidar novamente.