BBB 24: Virgem, Beatriz questiona brothers: 'Vou casar?'

Após Sabrina Sato oferecer ajuda para sister perder a virgindade, Beatriz questiona brothers sobre seu futuro amoroso e se terá casamento

A participante Beatriz do BBB 24 chamou a atenção ao revelar que é virgem aos 23 anos. A vendedora do Brás sempre brinca com a situação e já teve promessa feita por Sabrina Sato de apresentar alguém para ela assim que sair da casa.

Durante a última festa do líder dessa edição, a sister comentou com os amigos sobre sua situação. E questionou se ela casará com a primeira pessoa com quem se relacionar mais intimamente. "Você acha que eu vou namorar esse ano?", perguntou Beatriz. "Óbvio! O quê? Se vai?", disse Davi.

O trio seguiu conversando e Alane comentou: "Ela disse que não ia falar 'meu amor', falar: 'Meu amor, eu te amo'". "Essa daí vai dar flor, bombom. Oh, meu Deus", respondeu o baiano. "Eu?", questionou a vendedora.

"Qual foi a primeira comida que você comeu na sua vida? Que você comeu, gostou e até hoje não esquece essa comida?", Davi perguntou. "O frango cozido da minha mãe com quiabo", disse a sister. "Então, é igual ao frango cozido da sua mãe com quiabo", afirmou o brother.

"Não vejo a hora de tu me ligar e falar: 'Amiga, dei!'", completou Alane. Davi acrescentou: "Você entendeu? Frango cozido com quiabo, não só quiabo, com legumes também". Eles seguiram conversando e a sister disse: "Você acha que eu vou casar com o primeiro?".

Davi, então, comentou: "O quê? Vou te falar agora de novo outra resposta. Vou soltar a língua. O que você fez na sua vida que até hoje nunca mais esqueceu?". "Teatro, eu amo", respondeu. "É como você fazer teatro, vai ser inesquecível". "Espera aí, o teatro... a diferença para o teatro é mais gostoso para vida, mas para o momento é...", interferiu Alane.

Davi e Matteus dançam com Bin Laden

A última festa do líder do BBB 24 aconteceu nesta quarta-feira, 27, e os participantes se divertiram muito, esquecendo até as últimas brigas. Prova disso, foi a dança protagonizada por Davi e Matteus com MC Bin Laden.

Em clima amigável, o trio, que discutiu feio nos últimos dias chegando a uma quase agressão física, surpreendeu ao aparecer junto se movimentando no palco da festa. Sorridentes e sem climão, os brothers curtiram a música. Veja o momento aqui.