BBB 24: Vídeo antigo de Beatriz mostrando bastidores de atuação viraliza

Registro antigo da sister Beatriz antes do BBB 24 falando sobre atuação em peça teatral viralizou entre os internautas: 'Fascinante'

Confinada no BBB 24, a sister Beatriz nem imagina o sucesso que tem feito nas redes sociais. Na madrugada desta quinta-feira, 28, os internautas passaram a compartilhar um novo registro da participante antes da fama se preparando para atuar em uma peça de teatro.

No vídeo que circula na web, Beatriz aparece explicando a obra de João das Neves, usada como inspiração para o espetáculo. A sister ainda aproveita para mostrar os bastidores de sua personagem, uma vendedora ambulante de morangos.

Ao longo do registro, ela troca de figurino e exibe as roupas escolhidas para a peça. "Vou mostrar para vocês uma camelô muito prática. Já coloquei a sacolinha aqui, a pochete, um dinheiro aqui para passar meu troco. Na rua é praticidade, camelô tem que ser ágil", conta Beatriz, destacando seus acessórios inspirados em morangos.

Após o vídeo viralizar, os telespectadores do Big Brother Brasil se mostraram surpresos com a desenvoltura de Beatriz. "Das duas uma: ou é uma atriz excepcional que manteve um personagem durante meses ou ela é assim mesmo. Em ambos os casos, é fascinante!", comentou um internauta no site X, antigo Twitter. "Ela já contou sobre isso várias vezes na casa. Já falou dessa peça, da criação da personagem", recordou outro.

🚨VEJA: Internautas viralizam vídeo de Beatriz montando um personagem de camelô para uma peça de teatro.



pic.twitter.com/VhqmZPWNJk — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 28, 2024

Beatriz dá conselho para Isabelle sobre Matteus

Há semanas, Beatriz vem suspeitando de um clima de romance entre Matteus e Isabelle. Durante a última festa do líder do BBB 24, nesta quarta-feira, 27, a vendedora do Brás mais uma vez tocou no assunto com a dançarina.

A comerciante então aconselhou a amiga a seguir seu coração e comentou sobre não saber como ficou a situação do gaúcho com Deniziane, participante que terminou o affair com ele alguns dias antes de ser eliminada.

"Não foi mais falado sobre isso", observou Bia. Isabelle disse "Deus me livre" sobre atrapalhar algo entre eles e Beatriz concordou que é delicado. "Muito delicado, gente, essa conversa. E se ele ouvir isso, Matteus, pode até achar que eu que estou... Já pensou?", cogitou a dançarina.

Alane, no entanto, avisou que não contará nada. "A gente é muito amiga dele, mas sabe diferenciar as coisas", afirmou. "Não deixa o coração abafado, bota para fora o coração. Ora a Deus, deixa o coração falar", aconselhou Beatriz.