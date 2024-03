BBB 24: Trapaça? Internautas pedem cancelamento da Prova do Líder

Teve fraude? Após Giovanna acertar de primeira o número certo de disputa, internautas pedem cancelamento da Prova do Líder

A vitória de Giovanna na Prova do Líder do BBB 24 nesta quinta-feira, 14, dividiu opiniões na internet. Isso porque, alguns internautas questionaram uma possível fraude cometida pela nutricionista durante a disputa.

Muita gente acredita que a sister já sabia qual era o número premiado para levar a liderança desde a segunda etapa da prova. Após as três etapas, Giovanna foi para a final com Davi. Ela venceu ao falar a resposta certa, que era o cama de número 6.

O baiano foi o primeiro a falar um número, mas errou. Em seguida, sorrindo, a nutricionista declarou seu palpite certo logo de primeira, o que gerou ainda mais desconfiança da situação. Diante das suposições, o termo "Downy revisa a prova" foi parar nos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Vencedora da Prova do Líder, Giovanna já está se movimentando para iniciar um novo ciclo no jogo. Em conversa com outros brothers do confinamento, ela revelou quais adversários estão em sua mira para indicar direto ao Paredão, que será formado no próximo domingo, 17. Veja quem são aqui.

Veja as reações sobre o resultado da Prova do Líder:

O vídeo completo da segunda parte da prova do líder, aí fica os questionamentos… #BBB24pic.twitter.com/VdVjK2rEnt — 𝕮𝖔𝖗𝖎𝖓𝖌𝖔𝖚 🚗 𝐃𝐀𝐕𝐈 𝐆𝐎 𝐒𝐎𝐋𝐎 (@Coringouu) March 15, 2024

A primeira é segunda etapa da prova do lider é mérito, a última etapa é sorte, mas não foi decidido na sorte, a Giovana viu o card. Antes de chegar na cama, ela começou a comemorar, pq ela já sabia que o card estáva ali!!

DOWNY REVISA A PROVA

Bin Nanda Fadas Líder Raquele pic.twitter.com/PyZsNn7AHr — Rik¥ (@Rike_Xz) March 15, 2024

Essa prova tem que ser refeita

DOWNY CANCELA A PROVA

DOWNY NÃO SEJA CONIVENTE COM TRAPAÇA https://t.co/9aDWBD3reJ — Silvana Santiago (@Silvana93621060) March 15, 2024

Matteus alerta sisters sobre vazamento de informações

Após Giovanna vencer a Prova do Líder no BBB 24, Matteus alertou suas aliadas, Beatriz e Alane, sobre um possível vazamento de conversas dela em uma nova câmera colocada na área externa após o fechamento do Quarto Magia.

Bem atento, o gaúcho notou a novidade no ambiente e aconselhou as sisters a tomarem cuidado com o que falam, lembrando que o líder pode ter acesso a algumas conversas na central. "Tenho uma novidade para vocês. Com o negócio que fechou lá o Magia, tem uma câmera no pátio agora", disse ele. Saiba mais dessa percepção do brother aqui.