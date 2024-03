BBB 24: Tarólogo alertou para confusão com Davi. Relembre

Você sabia? Tarólogo fez previsão para um momento que poderia manchar a imagem de Davi no BBB 24

A briga de Davi e Bin Laden deu o que falar na madrugada desta terça-feira, 26, na casa do BBB 24, da Globo. Porém, é válido lembrar que um tarólogo já alertou para uma confusão que poderia prejudicar Davi no jogo.

Há pouco tempo, o tarólogo Val Couto conversou com a CARAS e falou sobre uma previsão para Davi. Ele contou que o brother precisaria se controlar para conseguir vencer o reality show.

“Se nada vier a manchar o nome de Davi, ele é o grande campeão, não existe outro. Porém, eu reafirmo o que eu disse: existe alguém trabalhando na espiritualidade contra o Davi, alguém está querendo derrubar ele com forças espirituais”, afirmou.

Além disso, ele destacou: “Esse menino precisa de oração, porque existe muita coisa querendo derrubar ele”.

Em outra previsão, o tarólogo Val Couto revelou mais detalhes sobre a participação de Davi no Big Brother Brasil. “Davi é casado? Separação. Eu não vejo Davi casado por muito tempo. As cartas mostram muita tempestade no casamento do Davi, muita. Até eu tinha dito há um tempo, em uma live no Instagram, que a energia que cerca o menino Davi dentro da casa é uma energia negativa. Existem pessoas aqui fora, não lá dentro, que estão ligadas a magia que possa prejudicar o Davi. Por isso que eu digo para as pessoas que gostam do Davi, que o coloquem em oração, rezem pelo Davi porque existe muita energia focada, negativa, emanada para cima do Davi. Quando dá aquela revolta do Davi, a espiritualidade me fala que é ligado a magia para problemas de saúde para ele. As cartas me mostram claramente algo muito forte ligado à magia. Pessoas ligadas à magia para derrubá-lo dentro da casa”, revelou.

“A porcentagem de Davi ser campão é 80%. Mas ele precisa ficar ligado. Tem alguém forte aqui fora, ligado a algum participante do Big Brother, que quer desestruturar o Davi lá dentro. Mas eu ainda dou 80% do Davi ser o grande campeão do Big Brother, se nada der errado, que possa manchar a imagem dele. Mas tudo muda a qualquer momento”, finalizou.

Márcia Sensitiva fez previsão sobre o campeão do BBB 24

A vidente Márcia Sensitiva fez uma previsão sobre a grande final do BBB 24, da Globo. Em uma entrevista ao site Splash UOL, ela apostou que o campeão da edição deve ser um homem.

Ela contou que Davi tem chance de ser o vencedor da edição. “Davi, se ele não ficar nervosinho…”, afirmou ela.

Mesmo assim, ela contou que Beatriz tem chance de se destacar e ganhar o prêmio final. “Agora ela está muito over, devia falar menos. Mas é um dos dois, não tenha dúvida disso”, contou.