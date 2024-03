Márcia Sensitiva diz quem deve vencer o BBB 24

A vidente Márcia Sensitiva já revelou quem deve ser o campeão do BBB 24. Saiba qual é a aposta dela

A vidente Márcia Sensitiva fez uma previsão sobre a grande final do BBB 24, da Globo. Em uma entrevista ao site Splash UOL, ela apostou que o campeão da edição deve ser um homem.

Ela contou que Davi tem chance de ser o vencedor da edição. “Davi, se ele não ficar nervosinho…”, afirmou ela.

Mesmo assim, ela contou que Beatriz tem chance de se destacar e ganhar o prêmio final. “Agora ela está muito over, devia falar menos. Mas é um dos dois, não tenha dúvida disso”, contou.

Márcia Sensitiva revelou problema de saúde

A sensitiva Márcia Fernandes surpreendeu ao revelar um problema de saúde. Em entrevista no Programa Eliana, do SBT, ela contou que foi diagnosticada com aneurisma cerebral há pouco meses ao ter um apagão.

A estrela contou que fez exames e está bem. "Eu tive um apagão há uns quatro meses atrás. Meu filho mora aqui no Alphaville-SP, eu fui dirigindo normal, mas quando eu cheguei na casa dele, eu falei: ‘onde eu estou? ’. Eu fui ao médico fazer ressonância e deu aneurisma cerebral, esse esquecimento que eu tive foi detectado como falta de vitamina D, eu comecei a tomar. E com o aneurisma, a cada quatro meses, eu tenho que estar no hospital para ver se ele vai crescer. Eu fiz duas vezes a rotina de exame, ele não cresceu, está parado e estou tranquila [...]. Disso eu não vou morrer", disse ela.

Além disso, ela contou que teve trombose há pouco tempo. "Eu estava dando uma palestra e não costumo usar salto, eu estava com salto médio. Quando eu cheguei em casa tive uma dor no pé. Fui para o hospital, cheguei lá, deu trombose. O trombo não saiu todo, mas eu fui fazer os exames e não tenho uma varize, nada, foi apenas um trombo de ficar muito tempo em pé", afirmou.