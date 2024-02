BBB 24: Tadeu anuncia volta da festa do líder e Fernanda cutuca produção

Festa do Líder

Tadeu Schmidt anunciou o início da temporada de Festas do Líder com a liderança de Fernanda

A festa do líder está de volta! As celebrações que marcam o fim da liderança voltam a acontecer semanalmente no Big Brother Brasil 24.

Durante o programa ao vivo desta terça-feira, 6, Tadeu Schmidt anunciou a volta da celebração. A primeira da temporada será Fernanda, a líder terá sua festa na quarta-feira, 7.

A confeiteira escolheu o tema 'Burlesco' para curtir sua última noite de reinado ao lado dos demais participantes.

"Tenho uma notícia em primeiríssima mão para você. Você vai ser a primeira pessoa do BBB 24 a ter uma Festa do Líder", anunciou o apresentador.

Em seguida, Fernanda aproveitou para cutucar a produção do programa. "Mas não vai tocar Djavan, né?", ironizou a sister, que sempre pede as músicas do cantor, mas nunca é atendida.

"O que eu posso falar é que você vai inaugurar a temporada de festas do líder", finalizou Tadeu.