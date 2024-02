BBB 24: Sonia Abrão lamenta liderança e Boninho reage: 'Pesadelo'

Após Raquele ganhar a liderança no BBB 24, Sonia Abrão lamenta rumo do jogo e Boninho reage à publicação da apresentadora; veja

A apresentadora Sonia Abrão não gostou nem um pouco da nova liderança no BBB 24. Após Raquele vencer a prova desta quinta-feira, 15, a jornalista do A Tarde É Sua não deixou de reclamar na rede social e dar sua opinião, inclusive Boninho deixou seu comentário no post.

Chateada ao ver uma participante considerada planta ter o poder nas mãos, a comunicadora lamentou o rumo que o jogo pode tomar. Ela se mostrou descontente com Raquele após Lucas Henrique, que colocou Davi no paredão e está tendo uma leitura confusa do que está realmente acontecendo.

"BBB24 A “PLANTELE” VIRAR LÍDER, DEPOIS DE 1 SEMANA TREVA COM LUCAS NO COMANDO, SÓ PODE SER PESADELO! ALGUÉM ME ACORDA, POR FAVOR!", escreveu a jornalista. Nos comentários, Boninho reagiu dando risa e até curtiu o post.

Ainda nos último dias, o diretor resolveu movimentar o jogo e tomou uma atitude ao ver a teoria de Leidy Elin sobre Davi trocar muito de microfone e por isso ser o favorito do programa.

Sonia Abrão reage após atitude de Boninho

A apresentadora Sonia Abrão vibrou com uma atitude do diretor Boninho neste domingo, 11. Ele foi um dos responsáveis pela permanência de Davi no BBB 24, da Globo, após o rapaz ter uma crise logo cedo neste domingo.

Davi ameaçou apertar o botão da desistência e pedir para sair do jogo. Porém, ele teve uma conversa sincera com Boninho no confessionário e alguns trechos vazaram na internet. Com isso, o rapaz mudou de ideia e decidiu ficar.

Nas redes sociais, Sonia contou que adorou a atitude do diretor. “E aí a gente faz o quê? Solta o grito: ‘Obrigada, Boninho!’. Que drible! Que golaço! Tudo o que a gente queria era que o Davi ficasse! E ele ficou! Sou só aplausos”, escreveu ela.