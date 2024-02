BBB 24: Sonia Abrão debocha de voto de Lucas Henrique

Após Lucas Henrique ganhar a liderança, Sonia Abrão debocha ao saber quem será o voto do professor; apresentadora tirou sarro da "inocência" do brother

A apresentadora Sonia Abrão já opinou sobre a possível escolha do novo líder, Lucas Henrique, para o próximo paredão. Nesta sexta-feira, 09, após o professor ganhar a disputa de resistência contra Beatriz, o participante falou sobre quem está em sua mira.

Não surpreendendo os telespectadores e internautas, o brother falou que deseja colocar Davi no paredão. Afinal, eles tiveram a briga que deu o que falar com o termo "calabreso" nos últimos dias.

"DAVID NO PAREDÃO! QUE NOVIDADE, como diria, Tadeu! LUCAS, o novo líder, contou seu voto, agora há pouco, para LEIDY! Sabem de nada, inocentes", disparou a apresentador do A Tarde É Sua ao ver a intenção do líder da semana.

Em uma conversa com a aliada Leidy no banheiro da casa, Lucas contou que seu alvo é Davi. O assunto surgiu quando ela comentou que Davi já deve sentir que será indicado ao paredão. “O outro [Davi] vai ficar louco quando vir que foi você. ‘Ih, paredão de novo’”, disse ela.

Então, Lucas confirmou que ele é seu alvo. “Ele tem que pegar o anjo, senão tá f*dido”, disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

A vitória de Lucas Henrique

O brother Lucas Henrique está com a liderança da semana em suas mãos no BBB 24, da Globo. Isso porque ele foi o último participante a deixar a prova do líder de resistência.

O rapaz resistiu por quase 9 horas e foi o campeão da prova após Beatriz cometer um erro na competição e não concluir a rodada. Ao voltar para a casa, Lucas ficou radiante e pulou na piscina para comemorar sua vitória na prova.

Saiba como foi a prova: Divididos em números de 1 a 17, todos os participantes participarão, menos a Giovanna, que segue se recuperando de sua lesão. Cada jogador deverá se posicionar na casa correspondente a seu número. Em frente a sua casa, existe um totem onde os brothers precisam realizar o 'aperto de mão', que contém um sensor, até que a contagem do telão chegue a 0.

Após a contagem, os participantes só poderão tirar a mão do sensor quando aparecer um produto no telão. Quando o produto aparecer, eles deverão encontrar o correspondente no depósito e realizar a entrega em sua casa correspondente no tempo determinado. Quando a janela fechar, os brothers devem aguardar o início do cronômetro novamente e se posicionar com o 'aperto de mão'.

Além de desistir, apenas 3 erros podem eliminar os brothers: se não colocar o produto no tempo correto, se fez a entrega com o produto errado ou se colocar o produto na casa errada.