BBB 24: Sisters especulam paredão falso após visita de Lázaro Ramos: "Pilhar"

Alane e Beatriz falaram sobre a possibilidade de Michel ter saído em um paredão falso após os participantes receberem uma visita do ator no BBB 24

Na tarde desta quarta-feira, 6, Alane e Beatriz conversaram na área externa do BBB 24 sobre os últimos acontecimentos do jogo.

A bailarina relembrou o discurso feito por Tadeu Schmidt na hora da eliminação de Michel nesta última quarta-feira, 5, e falou sobre a possibilidade de ter sido um paredão falso. Além disso, a visita de Lázaro Ramos e a mensagem que ele deixou para os participantes também deixou as duas pensativas.

"Se for um Paredão falso, a votação ficou acirrada para ver quem iria para o Paredão falso. Se não foi sobre mim, é porque eu nem fui cogitada para ir para o Paredão falso. Ou seja, se fosse Paredão normal, eu sairia. Se foi um paredão falso eu sei que no próximo eu vou sair", analisou Alane.

Ao ouvir a amiga, Beatriz opinou: "Eu acho que iria ficar mais entre você e Davi se fosse Paredão falso", disse ela. "Acho que não...", reforçou a sister. "Vendo você e Davi, quem poderia voltar tacando fogo na casa era você e Davi", insistiu a vendedora.

Bia, então, falou sobre a visita de Lázaro Ramos: "Ou será que vai acontecer alguma coisa mesmo? Ou o Lázaro veio aqui só para pilhar a gente?", perguntou. "Lázaro Ramos sair da casa dele, falar 'peraí Taís Araújo, rapidinho', só para vir aqui para pilhar a gente? Não, não é só isso não...", respondeu Alane.

Lázaro Ramos 'invade' a casa e deixa brothers perplexos com recado

O ator Lázaro Ramos fez uma participação especial às escondidas na casa do Big Brother Brasil 24, da Globo. Ele foi o convidado da semana do quadro do Invasor, de Marcos Veras, mas acabou sendo flagrado pelos brothers. Por isso, ele resolveu deixar um recado um tanto quanto enigmático para os confinados.

Para quem não acompanha a atração, toda semana a casa recebe uma participação especial. No entanto, os brothers geralmente ficam do lado de fora do confinamento e não costumam ter contato direto com os artistas. Desta vez, eles conseguiram dar uma espiadinha pela sala através dos vidros e descobriram que se tratava de Lázaro.

Separados pelo vidro, o ator não teve contato direto com os participantes do reality show. Apesar disso, ele teve autorização para deixar um recado e bagunçar com a cabeça dos confinados: "Atenção. O Brasil pediu e ainda hoje vocês vão descobrir". Saiba mais!