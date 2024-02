BBB 24: Salva do paredão, Fernanda revela mira em sisters: 'Votaram em mim'

Após disputar o nono paredão do BBB 24, Fernanda revelou o nome de duas sisters que podem virar seus alvos no jogo

A sister Fernanda, salva do nono paredão do BBB 24, da Globo, já está pensando nos próximos passos do jogo. Durante a madrugada desta quarta-feira, 21, ela buscou entender o motivo de duas adversárias terem votado nela na última berlinda.

Assim, em uma conversa com Giovanna Pitel, ela iniciou: "Por que Yasmin e Wanessa votaram em mim de novo? Eu quero saber isso. Não queria, mas agora eu quero saber. Marcus já não está mais aqui. Votaram em mim de novo por que?", refletiu Fernanda, reforçando que o aliado das sisters já tinha saído do reality show e, por isso, não teria motivo para votarem nela.

"Que estratégia é essa? Pra mim isso é ficar mirando um no outro porque acha que está queimado, que está mal, que já está com pé na cova. Chutar cachorro morto. Olha o cachorro morto aqui, vivão", se divertiu ela. A sister enfrentou a zona de risco da semana ao lado de Matteus e Deniziane, eliminada com 52% dos votos.

LOBA! Wanessa e Yasmin são os novos alvos de Fernanda. #BBB24https://t.co/zgDUf4Iom9 — POPTime (@siteptbr) February 21, 2024

Beatriz reflete sobre briga com Fernanda e conclui

Após a eliminação de Deniziane do BBB 24, da Globo, as sisters Beatriz e Alane, aliadas da mineira, conversaram sobre os últimos acontecimentos dentro da casa envolvendo o trio. A vendedora do Brás, que também estava no paredão, disse acreditar que se equivocou ao discutir com Fernanda logo depois da dinâmica do Sincerão, realizada na última segunda-feira, 19.

O bate-boca entre as duas se iniciou após Leidy Elin revelar para Beatriz que a adversária havia falado sobre seu jeito. A sister, por sua vez, concluiu que não deveria ter ido tirar satisfações com Fernanda precipitadamente.

"Acho que eu me equivoquei.Se eu estou no quarto do líder e escuto alguém de fato falar mal de mim, na hora não vou nem perguntar, vou descer e falar assim: eu estou vendo, tá? Falso, mau-caráter, eu estou vendo. [...] Mas não fui eu que vi [a Fernanda falando mal], foi Lucas e Leidy", observou Bia.

"Eles viram o quê?", questionou Alane. "Ela [Fernanda] falando de mim", explicou a sister. E completou: "Alguém me contou. A informação pode até ter chegado distorcida".

"Tu pode ter achado isso, tudo mais, só que assim, em momento algum Fernanda negou o que ela fez, tu não estava errada de falar com Fernanda, porque mesmo que não tivesse certeza do que estava falando, o fato dela não ter negado comprova que é verdade", opinou a bailarina.