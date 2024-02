BBB 24: Saiba quem é o Anjo da Semana e quem ficará no Monstro

Anjo da semana está imune e poderá imunizar outro brother; o vencedor escolheu casal para pagar o castigo do monstro; saiba mais

A Prova do Anjo aconteceu na tarde deste sábado, 10, no BBB 24 e nem todos os brothers participaram. Após um sorteio, alguns ficaram com o direito de disputar o colar da imunidade e outros ficaram apenas para auxiliar na dinâmica.

O vencedor foi Michel, que além de ter imunidade terá o direito de imunizar alguém para ficar livre do paredão desta semana. Apenas seis participantes fizeram parte da prova: Beatriz, Fernanda, Yasmin, Raquele, Michel e MC Bin Laden.

A dinâmica para levar o colar consistia em pegar produtos que apareciam em uma lista. Quem acertasse todos os itens e fizesse o melhor tempo seria o ganhador.

Após acertar todos os itens e em menor tempo, Michel foi nomeado o anjo da semana e além de ter ganhado os benefícios, teve que eleger dois brothers para o Castigo do Monstro. O professor escolheu o casal do reality, Deniziane e Matteus.

"Monstro: As serpentes. Os castigados vão dar vida a duas temidas serpentes. Sempre que tocar a música do Monstro, as duas peçonhentas devem correr para o seu habitat, a floresta. Elas deverão ficar perto das árvores até a música parar. Cada castigado perde 300 estalecas. Quem estiver no VIP, vai direto para a Xepa", disse o professor.

Vale lembrar que o líder da semana, Lucas Henrique, escolheu quatro brothers para usarem a pulseira de alvo. Davi, Isabelle, Fernanda e Deniziane foram os eleitos pelo professor.

Tadeu Schmidt leva informação externa para os brothers

O apresentador Tadeu Schmidt pegou os telespectadores de surpresa ao levar uma informação externa para os participantes do BBB 24, da Globo. Na noite de sexta-feira, 10, durante a edição ao vivo, ele falou para os brothers que os casos de dengue estão aumentando no Brasil.

Em uma declaração de alerta, ele falou sobre a doença que atinge a população e pediu que os participantes usem repelente no dia a dia. "Tenho um recado bem importante. Importante para a casa e para todo o Brasil. Os casos de dengue aumentaram muito no Brasil, e temos que levar isso muito a sério. De que forma? Fazendo o que está ao nosso alcance para combater o mosquito transmissor da dengue, o desgraçado do Aedes Aegypt", disse ele.

E completou: "Aqui nos estúdios Globo, diariamente, a equipe do Big Brother está empenhada em fazer tudo o que for possível para manter vocês protegidos. Mas também a gente precisa da conscientização de vocês aí dentro. Então, na despensa tem repelente. Sempre que for possível, lembrem de passar nas áreas expostas do corpo e chamem a atenção para isso".

Vale lembrar que, no Big Brother Brasil, os participantes não costumam saber o que está acontecendo do lado de fora do confinamento. Isso só aconteceu em momentos raros, como quando a pandemia de Covid-19 começou.