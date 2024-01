BBB 24: Rodriguinho se surpreende com atitude de Davi após atritos

O cantor Rodriguinho confessou que ficou surpreso com a atitude de Davi de cortar seu cabelo após indicá-lo ao Paredão do BBB 24

No Quarto Fada, Rodriguinho contou para os colegas de confinamento que Davi cortou seu cabelo. O líder se surpreendeu com a atitude do baiano, que ele está no Paredão do BBB 24 após ter sido indicado pelo pagodeiro.

"Meu adversário que cortou o meu cabelo", contou o cantor ao mostrar o resultado do corte para os brothers. Em seguida, Rodriguinho se mostrou surpreso com a atitude de Davi. "Isso é diplomacia. Eu pus o cara no Paredão e ele ainda corta meu cabelo. Ele me deu um tapa com luva de pelica", refletiu.

Ao ouvir o comentário, Leidy Elin quis saber o que significa a expressão: "O que é luva de pelica?", questionou a sister. O cantor, então, explicou. "Quando você faz mal para uma pessoa e você espera essa pessoa retribuir aquele mal... Aí ela chega e te dá um tapa com luva de pelica", respondeu.

Em seguida, o músico confessou que a princípio não queria cortar o cabelo com Davi, devido aos atritos que eles tiveram, contudo, foi bem recebido pelo brother. "Eu falei: não vou cortar o cabelo com o cara, né? A gente tá na maior m* nós dois. Aí ele mandou: 'Não, a gente corta!'", completou.

Confira:

O Davi sendo humilde com seus fãs, corta até o cabelo deles



Muito ícone acessível mesmo, né? 🤪 #bbb24https://t.co/k5wv0cD1jc — Ka (@kacomentx) January 13, 2024

Rodriguinho sobre Davi cortar seu cabelo: “Isso é diplomacia. Eu pus o cara no Paredão e ele ainda corta meu cabelo. Ele me deu um tapa com luva de pelica” #BBB24

pic.twitter.com/2VPny76ZQy — FUTRICAS (@futricasefofoca) January 13, 2024

Ao que tudo indica, o clima entre Rodriguinho e Davi é realmente de rivalidade dentro do BBB 24, da Globo. Depois de indicar o brother direto ao segundo paredão do reality show, o líder da semana se mostrou indignado com a justificativa ao vivo do motorista de aplicativo para tentar convencer o público a deixá-lo no programa.

Ao se defender da berlinda, Davi mencionou o cantor em seu discurso. A atitude do brother não agradou Rodriguinho, que não poupou críticas às palavras do colega. "3 milhões. Legal, é dinheiro. Já tenho esse dinheiro também. Não tem emoção aqui não. Me chamando de emocionado?", disparou o líder. "No dia que um moleque de 21 anos me tirar a peruca...", completou. Saiba mais!